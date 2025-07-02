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"Сбер" откроет возможность платить улыбкой с 14 лет

"Сбер" откроет возможность платить улыбкой с 14 лет - 02.07.2025, ПРАЙМ

"Сбер" откроет возможность платить улыбкой с 14 лет

Сбербанк до конца этой недели запустит возможность оплаты по биометрии с 14 лет для всех жителей России, сообщил первый заместитель председателя "Сбера" Кирилл... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T11:59+0300

2025-07-02T11:59+0300

2025-07-02T11:59+0300

экономика

общество

сбербанк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – ПРАЙМ. Сбербанк до конца этой недели запустит возможность оплаты по биометрии с 14 лет для всех жителей России, сообщил первый заместитель председателя "Сбера" Кирилл Царев. "До конца этой недели "Сбер" запустит возможность оплаты по биометрии для всех жителей России старше 14 лет. Потенциально услугой могут воспользоваться более 6,5 миллионов россиян с 14 до 17 лет ", - сказал Царев в рамках финансового конгресса Банка России, его слова приводит пресс-служба. Согласно исследованиям Сбербанка, более 50% всех пользователей сервисов оплаты младше 18 лет ежедневно используют бесконтактные способы оплаты. "Теперь подросткам доступен самый инновационный сервис оплаты, для которого не нужна ни карта, ни даже смартфон. Это экономит время и делает процесс покупок быстрее и проще, что отвечает запросам молодежной аудитории", - отмечается в сообщении. Кроме того, использование уникальной биометрии лица минимизирует риск мошенничества и кражи личных данных. В сообщении указывается, что для подключения необходимо предоставить согласие на сдачу биометрии на "Госуслугах" и получить согласие от родителей. "Запрос приходит в виде push-уведомления и подтверждение со стороны родителей происходит в один клик (при условии, что в профиле "Госусулуг" родителя/законного представителя создана учетная запись ребенка", - поясняют в банке. Там добавили также, что оплата по биометрии доступна не только клиентам "Сбера", но и других банков с помощью идентификации по Сбер ID. По данным кредитной организации, сегодня основными пользователями сервиса являются люди в возрасте от 25 до 44 лет (56%) и в возрасте от 45 до 64 лет (31%).

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общество , сбербанк