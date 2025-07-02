https://1prime.ru/20250702/selkhoz-859098924.html
Россия и ООН проведут 11 июля консультации по экспорту сельхозпродукции
Россия и ООН проведут 11 июля консультации по экспорту сельхозпродукции - 02.07.2025, ПРАЙМ
Россия и ООН проведут 11 июля консультации по экспорту сельхозпродукции
Россия и ООН проведут 11 июля в Женеве завершающий раунд консультаций по меморандуму о нормализации экспорта российской сельхозпродукции и удобрений, срок... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T13:10+0300
2025-07-02T13:10+0300
2025-07-02T13:10+0300
экономика
общество
женева
рим
турция
сергей вершинин
оон
мид рф
юнктад
https://cdnn.1prime.ru/img/82640/23/826402311_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_96588fabdca50b9936c50f25102f6c6c.jpg
РИМ, 2 июл – ПРАЙМ. Россия и ООН проведут 11 июля в Женеве завершающий раунд консультаций по меморандуму о нормализации экспорта российской сельхозпродукции и удобрений, срок действия которого истекает в конце июля, заявил российским журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Мы три года работали вместе с представителями секретариата ООН во главе с генсекретарем конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан над реализацией этого меморандума. Меморандум был заключен на три года и не предусматривает продления. Это означает, что он закончится в конце июля, насколько я помню, конкретно 22 июля. Могу сказать, что запланирован завершающий раунд консультаций в Женеве 11 июля", - заявил Вершинин, приехавший в Рим для участия в 44-й сессии конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). По словам замминистра, сторонам необходимо тщательно проанализировать, в чем причины того, что те результаты, на которые можно было рассчитывать при честном подходе к договоренностям, не достигнуты, "что сделано, и что можно, кстати говоря, продолжить". "Что показали эти годы работы над меморандумом? Мы признательны за усилия представителей секретариата ООН. Стало очевидно, что односторонние санкции, которые введены западными столицами, к сожалению, мешают доступу российских сельхозпродукций и удобрений на мировой рынок", - заявил Вершинин, возглавляющий российскую делегацию. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений к мировым рынкам.
https://1prime.ru/20250627/tovarooborot-858961515.html
женева
рим
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82640/23/826402311_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_594230198b68da8022a82214e5de3678.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , женева, рим, турция, сергей вершинин, оон, мид рф, юнктад
Экономика, Общество , ЖЕНЕВА, Рим, ТУРЦИЯ, Сергей Вершинин, ООН, МИД РФ, ЮНКТАД
Россия и ООН проведут 11 июля консультации по экспорту сельхозпродукции
Вершинин: Россия и ООН проведут 11 июля завершающий раунд консультаций по сельхозпродукции
РИМ, 2 июл – ПРАЙМ. Россия и ООН проведут 11 июля в Женеве завершающий раунд консультаций по меморандуму о нормализации экспорта российской сельхозпродукции и удобрений, срок действия которого истекает в конце июля, заявил российским журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Мы три года работали вместе с представителями секретариата ООН во главе с генсекретарем конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан над реализацией этого меморандума. Меморандум был заключен на три года и не предусматривает продления. Это означает, что он закончится в конце июля, насколько я помню, конкретно 22 июля. Могу сказать, что запланирован завершающий раунд консультаций в Женеве 11 июля", - заявил Вершинин, приехавший в Рим для участия в 44-й сессии конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).
По словам замминистра, сторонам необходимо тщательно проанализировать, в чем причины того, что те результаты, на которые можно было рассчитывать при честном подходе к договоренностям, не достигнуты, "что сделано, и что можно, кстати говоря, продолжить".
"Что показали эти годы работы над меморандумом? Мы признательны за усилия представителей секретариата ООН. Стало очевидно, что односторонние санкции, которые введены западными столицами, к сожалению, мешают доступу российских сельхозпродукций и удобрений на мировой рынок", - заявил Вершинин, возглавляющий российскую делегацию.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений к мировым рынкам.
Россия и Турция договорились увеличить товарооборот сельхоз продукции