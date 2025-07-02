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Россия и ООН проведут 11 июля консультации по экспорту сельхозпродукции

Россия и ООН проведут 11 июля консультации по экспорту сельхозпродукции - 02.07.2025, ПРАЙМ

Россия и ООН проведут 11 июля консультации по экспорту сельхозпродукции

Россия и ООН проведут 11 июля в Женеве завершающий раунд консультаций по меморандуму о нормализации экспорта российской сельхозпродукции и удобрений, срок... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T13:10+0300

2025-07-02T13:10+0300

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РИМ, 2 июл – ПРАЙМ. Россия и ООН проведут 11 июля в Женеве завершающий раунд консультаций по меморандуму о нормализации экспорта российской сельхозпродукции и удобрений, срок действия которого истекает в конце июля, заявил российским журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Мы три года работали вместе с представителями секретариата ООН во главе с генсекретарем конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан над реализацией этого меморандума. Меморандум был заключен на три года и не предусматривает продления. Это означает, что он закончится в конце июля, насколько я помню, конкретно 22 июля. Могу сказать, что запланирован завершающий раунд консультаций в Женеве 11 июля", - заявил Вершинин, приехавший в Рим для участия в 44-й сессии конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). По словам замминистра, сторонам необходимо тщательно проанализировать, в чем причины того, что те результаты, на которые можно было рассчитывать при честном подходе к договоренностям, не достигнуты, "что сделано, и что можно, кстати говоря, продолжить". "Что показали эти годы работы над меморандумом? Мы признательны за усилия представителей секретариата ООН. Стало очевидно, что односторонние санкции, которые введены западными столицами, к сожалению, мешают доступу российских сельхозпродукций и удобрений на мировой рынок", - заявил Вершинин, возглавляющий российскую делегацию. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений к мировым рынкам.

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общество , женева, рим, турция, сергей вершинин, оон, мид рф, юнктад