https://1prime.ru/20250702/shtraf-859089163.html

В ГД внесли проект о штрафах за опоздание общественного транспорта

В ГД внесли проект о штрафах за опоздание общественного транспорта - 02.07.2025, ПРАЙМ

В ГД внесли проект о штрафах за опоздание общественного транспорта

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 30 тысяч рублей | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T10:09+0300

2025-07-02T10:09+0300

2025-07-02T10:09+0300

общество

леонид слуцкий

госдума

лдпр

дума

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 30 тысяч рублей для перевозчиков за опоздание общественного транспорта, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается закрепить административную ответственность за нарушение расписания регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом в виде штрафа на должностных лиц от 3 до 5 тысяч рублей, на ИП – от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц – от 10 до 30 тысяч рублей, за исключением неисполнения обязательств вследствие не зависящих от перевозчика причин", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что в настоящее время административная ответственность за опоздание общественного транспорта в остановочный пункт и задержку отправления не предусмотрена. Кроме того, законопроектом предлагается установить предел задержки отправления или опоздания в остановочный пункт транспорта, после которого возникает административная ответственность, за исключением возникновения не зависящих от перевозчика обстоятельств: для городского – 15 минут, для пригородного – 30 минут, для междугороднего – 1 час, для международного – 4 часа.

https://1prime.ru/20250630/shtraf-858932771.html

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общество , леонид слуцкий, госдума, лдпр, дума