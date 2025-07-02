https://1prime.ru/20250702/shtraf-859089828.html

Суд в Москве оштрафовал онлайн-школу Skyeng

Суд в Москве оштрафовал онлайн-школу Skyeng - 02.07.2025, ПРАЙМ

Суд в Москве оштрафовал онлайн-школу Skyeng

Мировой судья судебного участка №374 Таганского района Москвы на 50 тысяч рублей оштрафовал онлайн-школу по изучению английского языка Skyeng за нарушение... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T10:15+0300

2025-07-02T10:15+0300

2025-07-02T10:15+0300

общество

москва

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка №374 Таганского района Москвы на 50 тысяч рублей оштрафовал онлайн-школу по изучению английского языка Skyeng за нарушение оферты, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением мирового судьи юридическое лицо ОАНО ДПО "Скаенг" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.30 КоАП РФ (нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса)", - сказали в суде. Суд, установив, что оферта об оказании платных образовательных услуг Skyeng не отвечает требованиям законодательства, назначил административное наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, добавили в инстанции.

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