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США вывели некоторые российские компании из-под санкций по Сирии

США вывели некоторые российские компании из-под санкций по Сирии - 02.07.2025, ПРАЙМ

США вывели некоторые российские компании из-под санкций по Сирии

Ряд российских компаний были выведены из под действия американских санкций, введенных из-за ситуации в Сирии, после недавнего указа президента США Дональда... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T23:17+0300

2025-07-02T23:17+0300

2025-07-02T23:17+0300

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дональд трамп

башар асад

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ВАШИНГТОН, 2 июл - ПРАЙМ. Ряд российских компаний были выведены из под действия американских санкций, введенных из-за ситуации в Сирии, после недавнего указа президента США Дональда Трампа об отмене действовавших с 2004 года рестрикций в отношении арабской республики. РИА Новости ознакомилось с актуализированной информацией минфина США, согласно которой из под действия американских санкций по Сирии были выведены Рособоронэкспорт, Промсырьеимпорт, РФК-банк, Мир Бизнес Банк, компании "Глобальные концепции групп" и "Маритайм Ассистанс", а также некоторые связанные с ними физлица. При этом данное решение не означает полную отмену рестрикций в отношении указанных компаний, в силе остаются введенные против них санкции, в том числе, за сотрудничество с Ираном и КНДР, а также конфликт на Украине. Так, например, Рособоронэкспорт все еще находится в списках по Украине, сотрудничеству с Ираном в сфере обычных вооружений и "вредоносной деятельности РФ за рубежом". При этом из санкционных списков были полностью исключены РФА Банк, Темпбанк, а также председатель правления последнего Михаил Гаглоев. В понедельник Трамп подписал указ об отмене санкционного режима против Сирии с 1 июля, а также распорядился пересмотреть статус Сирии как государства-спонсора терроризма. Такое решение было принято после смены власти в Сирии в конце 2024 года. Санкции США против бывшего президента Сирии Башара Асада и его соратников остались в силе.

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сирия, сша, иран, дональд трамп, башар асад, рособоронэкспорт