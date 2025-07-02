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Сийярто: Венгрия будет бороться с запретом на импорт энергоресурсов из РФ

Сийярто: Венгрия будет бороться с запретом на импорт энергоресурсов из РФ - 02.07.2025, ПРАЙМ

Сийярто: Венгрия будет бороться с запретом на импорт энергоресурсов из РФ

Венгрия продолжит бороться против пролоббированного Украиной плана Брюсселя запретить импорт российских энергоресурсов на следующем заседании глав МИД стран ЕС, | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T16:07+0300

2025-07-02T16:07+0300

2025-07-02T16:07+0300

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БУДАПЕШТ, 2 июл - ПРАЙМ. Венгрия продолжит бороться против пролоббированного Украиной плана Брюсселя запретить импорт российских энергоресурсов на следующем заседании глав МИД стран ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Мы не позволим Брюсселю более чем вдвое увеличить коммунальные расходы для венгерских семей в соответствии с просьбой и лоббированием президента Зеленского. Это будет тяжелая битва, поскольку этот вопрос будет включен и в повестку дня следующего совета министров иностранных дел, но мы будем вести эту битву, мы защитим венгерский народ, венгерские семьи и венгерскую экономику", - приводит слова Сийярто агентство MTI. Ранее Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

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общество , брюссель, венгрия, украина, петер сийярто, ес, ек, мид