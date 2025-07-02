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"Запасы слишком сократились". США остановили поставки некоторых ракет Киеву
"Запасы слишком сократились". США остановили поставки некоторых ракет Киеву - 02.07.2025, ПРАЙМ
"Запасы слишком сократились". США остановили поставки некоторых ракет Киеву
США приостановили поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину на фоне истощения собственных запасов, сообщает газета Politico | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T00:00+0300
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ВАШИНГТОН, 1 июл - ПРАЙМ. США приостановили поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину на фоне истощения собственных запасов, сообщает газета Politico со ссылкой на трех осведомленных источников. "Пентагон прекратил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократились. Решение было принято руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби после проверки складов боеприпасов Пентагона, что привело к опасениям, что общее количество артиллерийских снарядов, зенитных ракет и высокоточных боеприпасов снижается", - говорится в сообщении. Соответствующее решение было принято еще в начале июня, однако вступило в силу только сейчас, отмечают источники.
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Вооружения, Общество , Мировая экономика, США, УКРАИНА, Politico
"Запасы слишком сократились". США остановили поставки некоторых ракет Киеву
Politico: США приостановили поставки ракет и высокоточных боеприпасов на Украину
ВАШИНГТОН, 1 июл - ПРАЙМ. США приостановили поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину на фоне истощения собственных запасов, сообщает газета Politico со ссылкой на трех осведомленных источников.
"Пентагон прекратил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократились. Решение было принято руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби после проверки складов боеприпасов Пентагона, что привело к опасениям, что общее количество артиллерийских снарядов, зенитных ракет и высокоточных боеприпасов снижается", - говорится в сообщении.
Соответствующее решение было принято еще в начале июня, однако вступило в силу только сейчас, отмечают источники.
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