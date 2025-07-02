https://1prime.ru/20250702/smi-859080149.html

"Запасы слишком сократились". США остановили поставки некоторых ракет Киеву

"Запасы слишком сократились". США остановили поставки некоторых ракет Киеву - 02.07.2025, ПРАЙМ

"Запасы слишком сократились". США остановили поставки некоторых ракет Киеву

США приостановили поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину на фоне истощения собственных запасов, сообщает газета Politico | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T00:00+0300

2025-07-02T00:00+0300

2025-07-02T00:00+0300

вооружения

общество

мировая экономика

сша

украина

politico

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/81/841258167_0:99:2048:1251_1920x0_80_0_0_66270917b5905916383fe7019ba1470a.jpg

ВАШИНГТОН, 1 июл - ПРАЙМ. США приостановили поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину на фоне истощения собственных запасов, сообщает газета Politico со ссылкой на трех осведомленных источников. "Пентагон прекратил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократились. Решение было принято руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби после проверки складов боеприпасов Пентагона, что привело к опасениям, что общее количество артиллерийских снарядов, зенитных ракет и высокоточных боеприпасов снижается", - говорится в сообщении. Соответствующее решение было принято еще в начале июня, однако вступило в силу только сейчас, отмечают источники.

https://1prime.ru/20250701/oruzhie-859069077.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, украина, politico