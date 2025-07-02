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СМИ: украинские чиновники застигнуты врасплох решением США по оружию

СМИ: украинские чиновники застигнуты врасплох решением США по оружию - 02.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: украинские чиновники застигнуты врасплох решением США по оружию

Ряд украинских чиновников был застигнут врасплох решением США о приостановке военной помощи Киеву, пишет газета Washington Post. | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T13:17+0300

2025-07-02T13:17+0300

2025-07-02T13:17+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Ряд украинских чиновников был застигнут врасплох решением США о приостановке военной помощи Киеву, пишет газета Washington Post. Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. "Украинские чиновники, с которыми (газета - ред.) связалась для комментария, промолчали или отказались отвечать и, судя по всему, новости застигли их врасплох", - пишет издание. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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общество , украина, сша, киев, сергей лавров, washington post, politico, nbc