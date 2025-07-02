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СМИ: Киев подозревают в повреждении судов, якобы заходивших в порты России
СМИ: Киев подозревают в повреждении судов, якобы заходивших в порты России - 02.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: Киев подозревают в повреждении судов, якобы заходивших в порты России
Украину подозревают в причастности к повреждению судов, которые ранее якобы заходили в порты России, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник в... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T15:50+0300
2025-07-02T15:50+0300
2025-07-02T15:50+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Украину подозревают в причастности к повреждению судов, которые ранее якобы заходили в порты России, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник в сфере безопасности. Агентство Блумберг 30 июня сообщило, что взрыв произошел на танкере Vilamoura у побережья Ливии, перевозившем 1 миллион бочек с нефтью, судно ранее якобы заходило в порты РФ для перевозки казахстанской нефти. Позднее минэнергетики Казахстана опровергло информацию о наличии казахстанской нефти на борту взорвавшегося танкера. Блумберг со ссылкой на данные консалтинговой компании Vanguard Tech также передавало, что с начала года повреждены еще четыре судна, которые "недавно заходили в российские порты". "Изначально "все пальцы" указали на Украину", - пишет газета, комментируя повреждения судов. Впрочем, отмечает издание, особенность урона танкера Vilamoura, который, по сравнению с предыдущими судами, затронул другую часть конструкции, может указывать на то, что к их повреждениям причастны разные лица или группы.
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общество , украина, ливия, рф, financial times
Политика, Общество , УКРАИНА, ЛИВИЯ, РФ, Financial Times
СМИ: Киев подозревают в повреждении судов, якобы заходивших в порты России
FT: Украину подозревают в повреждении судов, которые якобы заходили в порты России
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Украину подозревают в причастности к повреждению судов, которые ранее якобы заходили в порты России, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник в сфере безопасности.
Агентство Блумберг 30 июня сообщило, что взрыв произошел на танкере Vilamoura у побережья Ливии, перевозившем 1 миллион бочек с нефтью, судно ранее якобы заходило в порты РФ для перевозки казахстанской нефти. Позднее минэнергетики Казахстана опровергло информацию о наличии казахстанской нефти на борту взорвавшегося танкера. Блумберг со ссылкой на данные консалтинговой компании Vanguard Tech также передавало, что с начала года повреждены еще четыре судна, которые "недавно заходили в российские порты".
"Изначально "все пальцы" указали на Украину", - пишет газета, комментируя повреждения судов. Впрочем, отмечает издание, особенность урона танкера Vilamoura, который, по сравнению с предыдущими судами, затронул другую часть конструкции, может указывать на то, что к их повреждениям причастны разные лица или группы.
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