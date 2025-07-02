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Европейских чиновников шокировало решение США по Украине, сообщили СМИ
Европейских чиновников шокировало решение США по Украине, сообщили СМИ - 02.07.2025, ПРАЙМ
Европейских чиновников шокировало решение США по Украине, сообщили СМИ
Европейские чиновники оказались ошеломлены решением Вашингтона приостановить поставки военной помощи Киеву, некоторые в Европе надеются, что Штаты смягчат свою... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T18:19+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Европейские чиновники оказались ошеломлены решением Вашингтона приостановить поставки военной помощи Киеву, некоторые в Европе надеются, что Штаты смягчат свою позицию, передает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника, знакомого с обсуждениями. Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. "Европейские чиновники были ошеломлены этим решением", - говорится в сообщении. По словам других чиновников, европейские союзники ждут, что Вашингтон прояснит свое решение о приостановке помощи Киеву. Как отмечается, некоторые из них надеются, что Штаты могут смягчить или изменить свою позицию. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Вооружения, Общество , УКРАИНА, Киев, ВАШИНГТОН, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Politico, NBC, НАТО
Европейских чиновников шокировало решение США по Украине, сообщили СМИ
Bloomberg: европейские чиновники шокированы решением США по Украине
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ.
Европейские чиновники оказались ошеломлены решением Вашингтона приостановить поставки военной помощи Киеву, некоторые в Европе надеются, что Штаты смягчат свою позицию, передает агентство Bloomberg
со ссылкой на чиновника, знакомого с обсуждениями.
Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
"Европейские чиновники были ошеломлены этим решением", - говорится в сообщении.
По словам других чиновников, европейские союзники ждут, что Вашингтон прояснит свое решение о приостановке помощи Киеву. Как отмечается, некоторые из них надеются, что Штаты могут смягчить или изменить свою позицию.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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