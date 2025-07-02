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В СО ЕЭС рассказали о последствиях выхода стран Прибалтики из БРЭЛЛ - 02.07.2025, ПРАЙМ
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В СО ЕЭС рассказали о последствиях выхода стран Прибалтики из БРЭЛЛ
В СО ЕЭС рассказали о последствиях выхода стран Прибалтики из БРЭЛЛ - 02.07.2025, ПРАЙМ
В СО ЕЭС рассказали о последствиях выхода стран Прибалтики из БРЭЛЛ
Выход стран Прибалтики из энергообъединения БРЭЛЛ приведет к повышению цен на электроэнергию для жителей этих стран, заявил РИА Новости глава Системного... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T03:46+0300
2025-07-02T03:46+0300
общество
прибалтика
эстония
литва
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Выход стран Прибалтики из энергообъединения БРЭЛЛ приведет к повышению цен на электроэнергию для жителей этих стран, заявил РИА Новости глава Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС) Федор Опадчий. Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), о своих планах операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию еще в июле 2024 года. "При отключениях они (страны Прибалтики - ред.) смогут либо компенсировать потерю электроэнергии из Европы и платить за это, а согласно открытым источникам, десятки миллионов евро стоят только услуги по резервированию. Либо страны Балтии должны заранее держать собственные резервы. Поэтому, конечно, переход в такой режим менее эффективен, и это не может не повлиять на стоимость электроэнергии. Даже если в начальной стадии это не сказалось на ценах для потребителей, то точно скажется в будущем", – объяснил Опадчий. Как сообщала в феврале эстонская телерадиокомпания ERR, цены на электроэнергию на бирже в странах Балтии после отключения от энергосистемы БРЭЛЛ в десятки раз превышали тарифы в Финляндии.
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общество , прибалтика, эстония, литва
Общество , Прибалтика, ЭСТОНИЯ, ЛИТВА
03:46 02.07.2025
 
В СО ЕЭС рассказали о последствиях выхода стран Прибалтики из БРЭЛЛ

Глава СО ЕЭС Опадчий: выход Прибалтики из БРЭЛЛ приведет к росту цен на электроэнергию

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Выход стран Прибалтики из энергообъединения БРЭЛЛ приведет к повышению цен на электроэнергию для жителей этих стран, заявил РИА Новости глава Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС) Федор Опадчий.
Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), о своих планах операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию еще в июле 2024 года.
"При отключениях они (страны Прибалтики - ред.) смогут либо компенсировать потерю электроэнергии из Европы и платить за это, а согласно открытым источникам, десятки миллионов евро стоят только услуги по резервированию. Либо страны Балтии должны заранее держать собственные резервы. Поэтому, конечно, переход в такой режим менее эффективен, и это не может не повлиять на стоимость электроэнергии. Даже если в начальной стадии это не сказалось на ценах для потребителей, то точно скажется в будущем", – объяснил Опадчий.
Как сообщала в феврале эстонская телерадиокомпания ERR, цены на электроэнергию на бирже в странах Балтии после отключения от энергосистемы БРЭЛЛ в десятки раз превышали тарифы в Финляндии.
 
ОбществоПрибалтикаЭСТОНИЯЛИТВА
 
 
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