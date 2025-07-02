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СФ ратифицировал соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения - 02.07.2025, ПРАЙМ
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СФ ратифицировал соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения
СФ ратифицировал соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения - 02.07.2025, ПРАЙМ
СФ ратифицировал соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения
Совет Федерации ратифицировал межправительственное соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) об устранении двойного налогообложения в отношении... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T10:51+0300
2025-07-02T10:51+0300
экономика
общество
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации ратифицировал межправительственное соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов. Документ подписан в Абу-Даби 17 февраля 2025 года. Соглашение обеспечивает условия, при которых юридические и физические лица России и ОАЭ не будут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида дохода в своем государстве и государстве-партнере. Решение этого вопроса будет способствовать обоюдному привлечению инвестиций. Соглашение содержит исчерпывающий перечень налогов, к которым оно применяется, порядок их уплаты и критерии ограничения льгот; определяет методы устранения двойного налогообложения, порядок рассмотрения обращений и заявлений резидентов, разрешения споров; а также гарантирует недопущение налоговой дискриминации. Документ регулирует вопросы налогообложения доходов от движимого и недвижимого имущества, а также от его отчуждения; прибыли от предпринимательской деятельности, от морских и воздушных международных перевозок; налогообложения дивидендов и процентов, доходов от авторских прав и лицензий, доходов физических лиц. В частности, оно предусматривает налоговую ставку в 10% на доходы от процентов, дивидендов и роялти. В настоящее время в отношениях между двумя Россией и ОАЭ действует межправительственное соглашение о налогообложении дохода от инвестиций договаривающихся государств и их финансовых и инвестиционных учреждений, подписанное в Абу-Даби 7 декабря 2011 года. Необходимость замены этого соглашения обусловлена изменившимися условиями экономической деятельности как в России, так и в ОАЭ, в частности переориентацией российского бизнеса на рынки стран Азии и Ближнего Востока, в которой Эмираты играют особую роль, пояснял Минфин. Соглашение вступит в силу 1 января 2026 года, а осенью 2025 года Минфин РФ рассмотрит вопрос об исключении ОАЭ из российского черного списка офшоров, отмечал замминистра Алексей Сазанов.
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общество , оаэ, абу-даби, азия, алексей сазанов, минфин, совет федерации
Экономика, Общество , ОАЭ, Абу-Даби, АЗИЯ, Алексей Сазанов, Минфин, Совет Федерации
10:51 02.07.2025
 
СФ ратифицировал соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения

Совфед ратифицировал соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанк Здание Совета Федерации РФ
 Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации ратифицировал межправительственное соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов.
Документ подписан в Абу-Даби 17 февраля 2025 года. Соглашение обеспечивает условия, при которых юридические и физические лица России и ОАЭ не будут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида дохода в своем государстве и государстве-партнере. Решение этого вопроса будет способствовать обоюдному привлечению инвестиций.
Соглашение содержит исчерпывающий перечень налогов, к которым оно применяется, порядок их уплаты и критерии ограничения льгот; определяет методы устранения двойного налогообложения, порядок рассмотрения обращений и заявлений резидентов, разрешения споров; а также гарантирует недопущение налоговой дискриминации.
Документ регулирует вопросы налогообложения доходов от движимого и недвижимого имущества, а также от его отчуждения; прибыли от предпринимательской деятельности, от морских и воздушных международных перевозок; налогообложения дивидендов и процентов, доходов от авторских прав и лицензий, доходов физических лиц. В частности, оно предусматривает налоговую ставку в 10% на доходы от процентов, дивидендов и роялти.
В настоящее время в отношениях между двумя Россией и ОАЭ действует межправительственное соглашение о налогообложении дохода от инвестиций договаривающихся государств и их финансовых и инвестиционных учреждений, подписанное в Абу-Даби 7 декабря 2011 года.
Необходимость замены этого соглашения обусловлена изменившимися условиями экономической деятельности как в России, так и в ОАЭ, в частности переориентацией российского бизнеса на рынки стран Азии и Ближнего Востока, в которой Эмираты играют особую роль, пояснял Минфин.
Соглашение вступит в силу 1 января 2026 года, а осенью 2025 года Минфин РФ рассмотрит вопрос об исключении ОАЭ из российского черного списка офшоров, отмечал замминистра Алексей Сазанов.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
ГД ратифицировала соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения
24 июня, 13:48
 
ЭкономикаОбществоОАЭАбу-ДабиАЗИЯАлексей СазановМинфинСовет Федерации
 
 
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