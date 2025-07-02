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Совфед одобрил закон о весогабаритном контроле тяжеловесного транспорта

Совфед одобрил закон о весогабаритном контроле тяжеловесного транспорта - 02.07.2025, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон о весогабаритном контроле тяжеловесного транспорта

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, совершенствующий ответственность в сфере весогабаритного контроля тяжеловесного транспорта. | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T11:42+0300

2025-07-02T11:42+0300

2025-07-02T11:42+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, совершенствующий ответственность в сфере весогабаритного контроля тяжеловесного транспорта. Так, закон дополняет КоАП РФ новыми положениями в части установления ответственности за невыполнение требования уполномоченного сотрудника о прохождении весогабаритного контроля - в частности, за отказ от остановки в пункте контроля, за отказ или уклонение от выполнения требования сотрудника. Совершение данного правонарушения повлечет за собой наложение на собственника ТС штрафа в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, движение ТС с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн при нарушении правил движения тяжеловесного транспорта в зоне автоматического весогабаритного контроля или несоблюдении требований дорожных знаков и разметки повлечёт за собой наложение штрафа в размере 600 тысяч рублей. Законом также усиливается ответственность за невыполнение законного требования сотрудника полиции, сотрудника таможни или Ространснадзора об остановке транспортного средства. За совершение данного административного правонарушения штраф составит от 7 до 10 тысяч рублей (сейчас от 500 до 800 рублей), а за повторное совершение штраф составит 10 тысяч рублей или водитель будет лишен водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев. -0-

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