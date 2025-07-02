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Совфед одобрил упрощение продажи долей в ООО

Совфед одобрил упрощение продажи долей в ООО - 02.07.2025, ПРАЙМ

Совфед одобрил упрощение продажи долей в ООО

Сенаторы одобрили два закона, направленные на упрощение продажи долей в обществах с ограниченной ответственностью (ООО). | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T12:48+0300

2025-07-02T12:48+0300

2025-07-02T12:48+0300

совфед

россия

бизнес

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили два закона, направленные на упрощение продажи долей в обществах с ограниченной ответственностью (ООО). Первый из них вносит изменения в Гражданский кодекс (ГК), а второй - в закон об ООО, позволяющие не применять преимущественное право покупки доли или ее части в таком хозяйственном обществе, если такая возможность предусмотрена в его уставе. Сейчас преимущественное право на покупку доли закреплено за другими участниками ООО. Причем они могут рассматривать предложение о приобретении доли в срок до 30 дней. И лишь после получения их письменного отказа от покупки доли ее можно продавать третьему лицу. Изменения в ГК позволяют участникам ООО воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли другого участника общества, "если уставом общества не предусмотрено иное". Изменения в закон об ООО допускают включение в его устав положений о неприменении преимущественного права покупки доли или ее части в отношении всех или отдельных его участников. Положение о неприменении преимущественного права может быть внесено в устав при учреждении ООО или при внесении изменений в устав. За его принятие должны проголосовать на общем собрании все участники общества. А для исключения такого положения из устава должно быть подано не менее двух третей голосов участников, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом. Закон, вносящий изменения в ГК, должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования, а изменения в закон об ООО - с 1 сентября 2025 года.

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совфед, россия, бизнес