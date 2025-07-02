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Совфед одобрил закон о введении понятия "гражданское экспортное оружие"
Совфед одобрил закон о введении понятия "гражданское экспортное оружие" - 02.07.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон о введении понятия "гражданское экспортное оружие"
Сенаторы одобрили закон о введении понятия "гражданское экспортное оружие", также определяются требования к такому оружию. | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T13:18+0300
2025-07-02T13:18+0300
2025-07-02T13:18+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о введении понятия "гражданское экспортное оружие", также определяются требования к такому оружию. "Законом предусматривается, что к гражданскому экспортному оружию относится оружие, производимое только для экспорта в соответствии с техническими характеристиками, установленными требованиями стран-импортеров. Такое оружие производится на основе моделей гражданского оружия, разрешенных к обороту на территории Российской Федерации и прошедших обязательное подтверждение соответствия. При этом оно должно исключать ведение огня очередями", - говорится в заключении оборонного комитета СФ. Согласно документу, каждая единица гражданского экспортного оружия, основные части гражданского экспортного оружия должны иметь ясно видимую, неуничтожаемую без механической обработки отличительную маркировку, подтверждающую отличие гражданского экспортного оружия от гражданского оружия, разрешенного к обороту на территории РФ. Законом устанавливается запрет продажи, приобретения, ношения, использования на территории Российской Федерации, а также ввоза в РФ гражданского экспортного оружия и патронов к нему. Обязательное подтверждение соответствия гражданского экспортного оружия проводится, в том числе в целях идентификации вида оружия, а также удостоверения наличия отличительной маркировки, подтверждающей отличие гражданского экспортного оружия от гражданского оружия, разрешенного к обороту на территории РФ. Законом вносятся изменения, в соответствии с которыми вывоз из Российской Федерации гражданского экспортного оружия и патронов к нему осуществляется по разрешениям федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия. Правительство РФ наделяется полномочиями по установлению случаев и порядка выдачи таких разрешений. В законе также прописывается, что ПАО "РусГидро" предоставляется право на создание ведомственной охраны для обеспечения физической защиты принадлежащих ему и его дочерним обществам на праве собственности объектов ТЭК, а также имущества, необходимого для функционирования таких объектов. Данные изменения вступят в силу со дня официального опубликования закона.
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общество , рф, русгидро, совфед
Общество , РФ, Русгидро, Совфед
Совфед одобрил закон о введении понятия "гражданское экспортное оружие"
Совет Федерации одобрил закон о введении понятия "гражданское экспортное оружие"
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о введении понятия "гражданское экспортное оружие", также определяются требования к такому оружию.
"Законом предусматривается, что к гражданскому экспортному оружию относится оружие, производимое только для экспорта в соответствии с техническими характеристиками, установленными требованиями стран-импортеров. Такое оружие производится на основе моделей гражданского оружия, разрешенных к обороту на территории Российской Федерации и прошедших обязательное подтверждение соответствия. При этом оно должно исключать ведение огня очередями", - говорится в заключении оборонного комитета СФ.
Согласно документу, каждая единица гражданского экспортного оружия, основные части гражданского экспортного оружия должны иметь ясно видимую, неуничтожаемую без механической обработки отличительную маркировку, подтверждающую отличие гражданского экспортного оружия от гражданского оружия, разрешенного к обороту на территории РФ.
Законом устанавливается запрет продажи, приобретения, ношения, использования на территории Российской Федерации, а также ввоза в РФ гражданского экспортного оружия и патронов к нему.
Обязательное подтверждение соответствия гражданского экспортного оружия проводится, в том числе в целях идентификации вида оружия, а также удостоверения наличия отличительной маркировки, подтверждающей отличие гражданского экспортного оружия от гражданского оружия, разрешенного к обороту на территории РФ.
Законом вносятся изменения, в соответствии с которыми вывоз из Российской Федерации гражданского экспортного оружия и патронов к нему осуществляется по разрешениям федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия.
Правительство РФ наделяется полномочиями по установлению случаев и порядка выдачи таких разрешений.
В законе также прописывается, что ПАО "РусГидро" предоставляется право на создание ведомственной охраны для обеспечения физической защиты принадлежащих ему и его дочерним обществам на праве собственности объектов ТЭК, а также имущества, необходимого для функционирования таких объектов.
Данные изменения вступят в силу со дня официального опубликования закона.
ГД приняла закон, который вводит понятие "гражданское экспортное оружие"