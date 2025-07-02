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Совфед одобрил повышение штрафов за несообщение в военкомат о переезде

Совфед одобрил повышение штрафов за несообщение в военкомат о переезде - 02.07.2025, ПРАЙМ

Совфед одобрил повышение штрафов за несообщение в военкомат о переезде

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафов за несообщение в военкомат о переезде на другое место жительства. | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T11:05+0300

2025-07-02T11:05+0300

2025-07-02T11:05+0300

общество

совет федерации

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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафов за несообщение в военкомат о переезде на другое место жительства. Законом устанавливается, что несообщение гражданином в установленном порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, либо неявка в военный комиссариат в установленный срок в случае переезда на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

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общество , совет федерации