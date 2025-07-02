Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совфед одобрил повышение штрафов за несообщение в военкомат о переезде - 02.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250702/sovfed-859092318.html
Совфед одобрил повышение штрафов за несообщение в военкомат о переезде
Совфед одобрил повышение штрафов за несообщение в военкомат о переезде - 02.07.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил повышение штрафов за несообщение в военкомат о переезде
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафов за несообщение в военкомат о переезде на другое место жительства. | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T11:05+0300
2025-07-02T11:05+0300
общество
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/84191/05/841910586_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d385c865d9b373f96852edf93c230ef.jpg
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафов за несообщение в военкомат о переезде на другое место жительства. Законом устанавливается, что несообщение гражданином в установленном порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, либо неявка в военный комиссариат в установленный срок в случае переезда на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей.
https://1prime.ru/20250702/neft-859091354.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84191/05/841910586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d205be65c9d314c8b0187f6d68eb3231.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , совет федерации
Общество , Совет Федерации
11:05 02.07.2025
 
Совфед одобрил повышение штрафов за несообщение в военкомат о переезде

Совфед одобрил закон о повышении штрафов за несообщение в военкомат о переезде

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафов за несообщение в военкомат о переезде на другое место жительства.
Законом устанавливается, что несообщение гражданином в установленном порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, либо неявка в военный комиссариат в установленный срок в случае переезда на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей.
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
Совфед ратифицировал протокол о беспошлинных поставках нефти в Казахстан
10:47
 
ОбществоСовет Федерации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала