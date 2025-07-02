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СФ одобрил закон о признании документов на недвижимость в новых регионах
СФ одобрил закон о признании документов на недвижимость в новых регионах - 02.07.2025, ПРАЙМ
СФ одобрил закон о признании документов на недвижимость в новых регионах
Сенаторы одобрили закон, которым предлагается признать документы на недвижимость, выданные в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до их принятия в состав | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T15:09+0300
2025-07-02T15:09+0300
2025-07-02T15:09+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, которым предлагается признать документы на недвижимость, выданные в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до их принятия в состав России. Документом также предлагается создать в новых регионах специальные комиссии, которые будут оценивать соответствие документов на недвижимость требованиям законодательства РФ, в их состав войдут представители региональных властей и федеральных органов, отвечающих за регистрацию недвижимости. Комиссии смогут принимать решения как по отдельным объектам, так и по группам объектов или документов. Закон должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования.
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общество , лнр, херсонская область, рф
Общество , ЛНР, Херсонская область, РФ
СФ одобрил закон о признании документов на недвижимость в новых регионах
Совфед одобрил закон о признании документов на недвижимость в новых регионах РФ
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, которым предлагается признать документы на недвижимость, выданные в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до их принятия в состав России.
Документом также предлагается создать в новых регионах специальные комиссии, которые будут оценивать соответствие документов на недвижимость требованиям законодательства РФ, в их состав войдут представители региональных властей и федеральных органов, отвечающих за регистрацию недвижимости.
Комиссии смогут принимать решения как по отдельным объектам, так и по группам объектов или документов.
Закон должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования.
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