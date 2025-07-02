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Совфед одобрил закон о праве оформлять в собственность жилье с маткапиталом

Совфед одобрил закон о праве оформлять в собственность жилье с маткапиталом - 02.07.2025, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон о праве оформлять в собственность жилье с маткапиталом

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о праве граждан оформлять в собственность купленное в ипотеку с использованием средств маткапитала жилье без... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T16:33+0300

2025-07-02T16:33+0300

2025-07-02T16:33+0300

общество

совет федерации

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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о праве граждан оформлять в собственность купленное в ипотеку с использованием средств маткапитала жилье без согласия банка (залогодержателя). Закон позволит гражданину оформить жилое помещение, купленное с использованием средств маткапитала, в совместную собственность с супругом и детьми без получения согласия банка, даже если квартира находится в залоге до момента полного погашения ипотеки. Кроме того, будет улучшено информирование семей о сумме денежных средств, которые остались после использования материнского капитала. С 1 января 2026 года в случае распоряжения лицами, получившими сертификат частью средств маткапитала по выбранному направлению, территориальный орган Соцфонда РФ в месячный срок после перечисления указанных средств будет уведомлять данных лиц о перечислении части средств маткапитала по выбранному направлению, а в случае ежемесячных выплат - после перечисления последней выплаты.

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общество , совет федерации