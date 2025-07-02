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Совфед одобрил закон о праве оформлять в собственность жилье с маткапиталом - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Совфед одобрил закон о праве оформлять в собственность жилье с маткапиталом
Совфед одобрил закон о праве оформлять в собственность жилье с маткапиталом - 02.07.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон о праве оформлять в собственность жилье с маткапиталом
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о праве граждан оформлять в собственность купленное в ипотеку с использованием средств маткапитала жилье без... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T16:33+0300
2025-07-02T16:33+0300
общество
совет федерации
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о праве граждан оформлять в собственность купленное в ипотеку с использованием средств маткапитала жилье без согласия банка (залогодержателя). Закон позволит гражданину оформить жилое помещение, купленное с использованием средств маткапитала, в совместную собственность с супругом и детьми без получения согласия банка, даже если квартира находится в залоге до момента полного погашения ипотеки. Кроме того, будет улучшено информирование семей о сумме денежных средств, которые остались после использования материнского капитала. С 1 января 2026 года в случае распоряжения лицами, получившими сертификат частью средств маткапитала по выбранному направлению, территориальный орган Соцфонда РФ в месячный срок после перечисления указанных средств будет уведомлять данных лиц о перечислении части средств маткапитала по выбранному направлению, а в случае ежемесячных выплат - после перечисления последней выплаты.
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общество , совет федерации
Общество , Совет Федерации
16:33 02.07.2025
 
Совфед одобрил закон о праве оформлять в собственность жилье с маткапиталом

Совфед одобрил закон о праве граждан оформлять в собственность жилье без согласия банка

© РИА Новости . Алексей МайшевЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о праве граждан оформлять в собственность купленное в ипотеку с использованием средств маткапитала жилье без согласия банка (залогодержателя).
Закон позволит гражданину оформить жилое помещение, купленное с использованием средств маткапитала, в совместную собственность с супругом и детьми без получения согласия банка, даже если квартира находится в залоге до момента полного погашения ипотеки.
Кроме того, будет улучшено информирование семей о сумме денежных средств, которые остались после использования материнского капитала. С 1 января 2026 года в случае распоряжения лицами, получившими сертификат частью средств маткапитала по выбранному направлению, территориальный орган Соцфонда РФ в месячный срок после перечисления указанных средств будет уведомлять данных лиц о перечислении части средств маткапитала по выбранному направлению, а в случае ежемесячных выплат - после перечисления последней выплаты.
Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
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ОбществоСовет Федерации
 
 
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