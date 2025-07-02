https://1prime.ru/20250702/sovfed-859111378.html
Совфед одобрил закон о праве оформлять в собственность жилье с маткапиталом
Совфед одобрил закон о праве оформлять в собственность жилье с маткапиталом - 02.07.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон о праве оформлять в собственность жилье с маткапиталом
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о праве граждан оформлять в собственность купленное в ипотеку с использованием средств маткапитала жилье без... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T16:33+0300
2025-07-02T16:33+0300
2025-07-02T16:33+0300
общество
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/84191/03/841910379_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af454c63c0964c5efe9e4d00226f0be2.jpg
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о праве граждан оформлять в собственность купленное в ипотеку с использованием средств маткапитала жилье без согласия банка (залогодержателя). Закон позволит гражданину оформить жилое помещение, купленное с использованием средств маткапитала, в совместную собственность с супругом и детьми без получения согласия банка, даже если квартира находится в залоге до момента полного погашения ипотеки. Кроме того, будет улучшено информирование семей о сумме денежных средств, которые остались после использования материнского капитала. С 1 января 2026 года в случае распоряжения лицами, получившими сертификат частью средств маткапитала по выбранному направлению, территориальный орган Соцфонда РФ в месячный срок после перечисления указанных средств будет уведомлять данных лиц о перечислении части средств маткапитала по выбранному направлению, а в случае ежемесячных выплат - после перечисления последней выплаты.
https://1prime.ru/20250702/sovfed-859092318.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84191/03/841910379_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_b4d967a200f46dff7fd07e0c87de5163.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , совет федерации
Общество , Совет Федерации
Совфед одобрил закон о праве оформлять в собственность жилье с маткапиталом
Совфед одобрил закон о праве граждан оформлять в собственность жилье без согласия банка
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о праве граждан оформлять в собственность купленное в ипотеку с использованием средств маткапитала жилье без согласия банка (залогодержателя).
Закон позволит гражданину оформить жилое помещение, купленное с использованием средств маткапитала, в совместную собственность с супругом и детьми без получения согласия банка, даже если квартира находится в залоге до момента полного погашения ипотеки.
Кроме того, будет улучшено информирование семей о сумме денежных средств, которые остались после использования материнского капитала. С 1 января 2026 года в случае распоряжения лицами, получившими сертификат частью средств маткапитала по выбранному направлению, территориальный орган Соцфонда РФ в месячный срок после перечисления указанных средств будет уведомлять данных лиц о перечислении части средств маткапитала по выбранному направлению, а в случае ежемесячных выплат - после перечисления последней выплаты.
Совфед одобрил повышение штрафов за несообщение в военкомат о переезде