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Акционеры Совкомбанка утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года

Акционеры Совкомбанка утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года - 02.07.2025, ПРАЙМ

Акционеры Совкомбанка утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года

Акционеры Совкомбанка на годовом собрании утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 0,35 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщает банк. | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T14:02+0300

2025-07-02T14:02+0300

2025-07-02T14:02+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Акционеры Совкомбанка на годовом собрании утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 0,35 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщает банк. "Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое... Распределить чистую прибыль ПАО "Совкомбанк" по результатам 2024 года следующим образом: выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Совкомбанк" в размере 7 856 117 007, 20 рубля (0,35 рубля на одну обыкновенную акцию) в денежной форме, остальную часть чистой прибыли ПАО "Совкомбанк" по результатам 2024 года оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО "Совкомбанк", - говорится в сообщении. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 8 июля. "Выплату дивидендов осуществить одновременно в денежной форме в срок до 22 июля 2025 года", - добавляется в сообщении. Набсовет Совкомбанка в конце мая рекомендовал общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам 2024 года в два этапа; на первом этапе предлагалось выплатить 0,35 рубля на акцию. Второй этап выплаты планируется во второй половине 2025 года, указывали в банке. Точная дата и размер будет определен позднее с учетом планов привлечения субординированного и вечного долга, потенциальной сделки M&A, а также иных факторов, оказывающих существенное влияние на капитал кредитной организации.

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общество , совкомбанк, m&a