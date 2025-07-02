https://1prime.ru/20250702/sovkombank-859100635.html
Акционеры Совкомбанка утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года
Акционеры Совкомбанка утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года - 02.07.2025, ПРАЙМ
Акционеры Совкомбанка утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года
Акционеры Совкомбанка на годовом собрании утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 0,35 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщает банк. | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T14:02+0300
2025-07-02T14:02+0300
2025-07-02T14:02+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Акционеры Совкомбанка на годовом собрании утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 0,35 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщает банк. "Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое... Распределить чистую прибыль ПАО "Совкомбанк" по результатам 2024 года следующим образом: выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Совкомбанк" в размере 7 856 117 007, 20 рубля (0,35 рубля на одну обыкновенную акцию) в денежной форме, остальную часть чистой прибыли ПАО "Совкомбанк" по результатам 2024 года оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО "Совкомбанк", - говорится в сообщении. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 8 июля. "Выплату дивидендов осуществить одновременно в денежной форме в срок до 22 июля 2025 года", - добавляется в сообщении. Набсовет Совкомбанка в конце мая рекомендовал общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам 2024 года в два этапа; на первом этапе предлагалось выплатить 0,35 рубля на акцию. Второй этап выплаты планируется во второй половине 2025 года, указывали в банке. Точная дата и размер будет определен позднее с учетом планов привлечения субординированного и вечного долга, потенциальной сделки M&A, а также иных факторов, оказывающих существенное влияние на капитал кредитной организации.
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общество , совкомбанк, m&a
Экономика, Общество , Совкомбанк, M&A
Акционеры Совкомбанка утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года
Акционеры Совкомбанка утвердили выплату дивидендов за 2024 год в 0,35 рубля
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Акционеры Совкомбанка на годовом собрании утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 0,35 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщает банк.
"Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое... Распределить чистую прибыль ПАО "Совкомбанк" по результатам 2024 года следующим образом: выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Совкомбанк" в размере 7 856 117 007, 20 рубля (0,35 рубля на одну обыкновенную акцию) в денежной форме, остальную часть чистой прибыли ПАО "Совкомбанк" по результатам 2024 года оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО "Совкомбанк", - говорится в сообщении.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 8 июля.
"Выплату дивидендов осуществить одновременно в денежной форме в срок до 22 июля 2025 года", - добавляется в сообщении.
Набсовет Совкомбанка в конце мая рекомендовал общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам 2024 года в два этапа; на первом этапе предлагалось выплатить 0,35 рубля на акцию.
Второй этап выплаты планируется во второй половине 2025 года, указывали в банке. Точная дата и размер будет определен позднее с учетом планов привлечения субординированного и вечного долга, потенциальной сделки M&A, а также иных факторов, оказывающих существенное влияние на капитал кредитной организации.
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