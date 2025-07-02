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ЦБ допустил спад в отдельных отраслях
ЦБ допустил спад в отдельных отраслях - 02.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ допустил спад в отдельных отраслях
Банк России допускает спад в отдельных отраслях, но по ним нельзя делать выводы о ситуации в экономике в целом, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T14:43+0300
2025-07-02T14:43+0300
2025-07-02T15:03+0300
банк россии
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Банк России допускает спад в отдельных отраслях, но по ним нельзя делать выводы о ситуации в экономике в целом, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Разнородность по отраслям в нынешних условиях, на мой взгляд, неизбежна. Синхронный рост или снижение как раньше - да и то оно, наверное, не было очень синхронным - могло быть только при относительно неизменной структуре экономики. У нас сейчас происходят серьезнейшие структурные изменения. Поэтому в одних секторах будет продолжаться опережающий рост, в других может быть стабилизация, в третьих может быть некоторое снижение", - сказала она в рамках Финансового конгресса Банка России.
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эльвира набиуллина
Банк России, Эльвира Набиуллина
ЦБ допустил спад в отдельных отраслях
Набиуллина: ЦБ допустил спад в отдельных отраслях
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Банк России допускает спад в отдельных отраслях, но по ним нельзя делать выводы о ситуации в экономике в целом, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Разнородность по отраслям в нынешних условиях, на мой взгляд, неизбежна. Синхронный рост или снижение как раньше - да и то оно, наверное, не было очень синхронным - могло быть только при относительно неизменной структуре экономики. У нас сейчас происходят серьезнейшие структурные изменения. Поэтому в одних секторах будет продолжаться опережающий рост, в других может быть стабилизация, в третьих может быть некоторое снижение", - сказала она в рамках Финансового конгресса Банка России.
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