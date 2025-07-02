https://1prime.ru/20250702/stellantis-859081564.html
Stellantis может закрыть заводы из-за риска крупных штрафов
Stellantis может закрыть заводы из-за риска крупных штрафов - 02.07.2025, ПРАЙМ
Stellantis может закрыть заводы из-за риска крупных штрафов
Автомобильному концерну Stellantis (бывших Fiat и PSA), возможно, придется закрыть заводы из-за риска крупных штрафов за несоблюдение целевых показателей... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T01:13+0300
2025-07-02T01:13+0300
2025-07-02T01:13+0300
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РИМ, 2 июл - ПРАЙМ. Автомобильному концерну Stellantis (бывших Fiat и PSA), возможно, придется закрыть заводы из-за риска крупных штрафов за несоблюдение целевых показателей выбросов углекислого газа, заявил глава европейского подразделения компании Жан-Филипп Импарато.
Выступая на мероприятии в палате депутатов итальянского парламента, Импарато рассказал о необходимости продавать больше электромобилей из-за экологических планов ЕС и во избежание штрафов за несоблюдения планов по сокращению выбросов.
"Мы находимся в нескольких месяцах от промышленной драмы, которую видят немногие", - сказал Импарато, слова которого приводит газета Corriere della Sera.
По его словам, сегодня при 10% продаж электромобилей в линейке Stellantis имеет треть от требуемой европейской квоты.
"Каждый недостигнутый процент стоит денег, есть риск оплаты 2,5 миллиардов штрафов через два-три года. Мы должны что-то сделать, не убивая отрасль. В 2019 году на европейском рынке было 49 автомобилей стоимостью менее 15 тысяч евро, сегодня остался только один. Если к концу года ситуация не изменится, нам придется принимать жесткие решения, например, закрывать заводы", - сказал представитель руководства концерна.
В апреле Еврокомиссия предложила автопроизводителям отчитываться о целевых показателях по выбросам за три года, а не ежегодно, что позволило бы им избежать уплаты штрафов в этом году.
Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итало-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.
Европейская комиссия предложила к 2035 году фактически отказаться от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на территории Евросоюза и пускать на рынок исключительно транспортные средства с нулевым уровнем вредных выбросов. Параллельно Еврокомиссия предлагает развивать инфраструктуру для электромобилей, в частности, сеть зарядных станций.
В ЕК убеждены в преимуществах электромобилей даже с учетом того, что вредные выбросы в ближайшие годы могут иметь место на этапе производства электроэнергии. При этом постепенно к 2050 году Евросоюз намерен прийти и к выработке исключительно чистой электроэнергии.
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ПРАЙМ
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общество , мировая экономика, ес, stellantis, fiat
Общество , Мировая экономика, ЕС, Stellantis, Fiat
Stellantis может закрыть заводы из-за риска крупных штрафов
Глава европейского подразделения Stellantis Импарато: концерну придется закрыть заводы
РИМ, 2 июл - ПРАЙМ. Автомобильному концерну Stellantis (бывших Fiat и PSA), возможно, придется закрыть заводы из-за риска крупных штрафов за несоблюдение целевых показателей выбросов углекислого газа, заявил глава европейского подразделения компании Жан-Филипп Импарато.
Выступая на мероприятии в палате депутатов итальянского парламента, Импарато рассказал о необходимости продавать больше электромобилей из-за экологических планов ЕС и во избежание штрафов за несоблюдения планов по сокращению выбросов.
"Мы находимся в нескольких месяцах от промышленной драмы, которую видят немногие", - сказал Импарато, слова которого приводит газета Corriere della Sera.
По его словам, сегодня при 10% продаж электромобилей в линейке Stellantis имеет треть от требуемой европейской квоты.
"Каждый недостигнутый процент стоит денег, есть риск оплаты 2,5 миллиардов штрафов через два-три года. Мы должны что-то сделать, не убивая отрасль. В 2019 году на европейском рынке было 49 автомобилей стоимостью менее 15 тысяч евро, сегодня остался только один. Если к концу года ситуация не изменится, нам придется принимать жесткие решения, например, закрывать заводы", - сказал представитель руководства концерна.
В апреле Еврокомиссия предложила автопроизводителям отчитываться о целевых показателях по выбросам за три года, а не ежегодно, что позволило бы им избежать уплаты штрафов в этом году.
Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итало-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.
Европейская комиссия предложила к 2035 году фактически отказаться от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на территории Евросоюза и пускать на рынок исключительно транспортные средства с нулевым уровнем вредных выбросов. Параллельно Еврокомиссия предлагает развивать инфраструктуру для электромобилей, в частности, сеть зарядных станций.
В ЕК убеждены в преимуществах электромобилей даже с учетом того, что вредные выбросы в ближайшие годы могут иметь место на этапе производства электроэнергии. При этом постепенно к 2050 году Евросоюз намерен прийти и к выработке исключительно чистой электроэнергии.