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Stellantis может закрыть заводы из-за риска крупных штрафов

Stellantis может закрыть заводы из-за риска крупных штрафов - 02.07.2025, ПРАЙМ

Stellantis может закрыть заводы из-за риска крупных штрафов

Автомобильному концерну Stellantis (бывших Fiat и PSA), возможно, придется закрыть заводы из-за риска крупных штрафов за несоблюдение целевых показателей... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T01:13+0300

2025-07-02T01:13+0300

2025-07-02T01:13+0300

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РИМ, 2 июл - ПРАЙМ. Автомобильному концерну Stellantis (бывших Fiat и PSA), возможно, придется закрыть заводы из-за риска крупных штрафов за несоблюдение целевых показателей выбросов углекислого газа, заявил глава европейского подразделения компании Жан-Филипп Импарато. Выступая на мероприятии в палате депутатов итальянского парламента, Импарато рассказал о необходимости продавать больше электромобилей из-за экологических планов ЕС и во избежание штрафов за несоблюдения планов по сокращению выбросов. "Мы находимся в нескольких месяцах от промышленной драмы, которую видят немногие", - сказал Импарато, слова которого приводит газета Corriere della Sera. По его словам, сегодня при 10% продаж электромобилей в линейке Stellantis имеет треть от требуемой европейской квоты. "Каждый недостигнутый процент стоит денег, есть риск оплаты 2,5 миллиардов штрафов через два-три года. Мы должны что-то сделать, не убивая отрасль. В 2019 году на европейском рынке было 49 автомобилей стоимостью менее 15 тысяч евро, сегодня остался только один. Если к концу года ситуация не изменится, нам придется принимать жесткие решения, например, закрывать заводы", - сказал представитель руководства концерна. В апреле Еврокомиссия предложила автопроизводителям отчитываться о целевых показателях по выбросам за три года, а не ежегодно, что позволило бы им избежать уплаты штрафов в этом году. Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итало-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot. Европейская комиссия предложила к 2035 году фактически отказаться от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на территории Евросоюза и пускать на рынок исключительно транспортные средства с нулевым уровнем вредных выбросов. Параллельно Еврокомиссия предлагает развивать инфраструктуру для электромобилей, в частности, сеть зарядных станций. В ЕК убеждены в преимуществах электромобилей даже с учетом того, что вредные выбросы в ближайшие годы могут иметь место на этапе производства электроэнергии. При этом постепенно к 2050 году Евросоюз намерен прийти и к выработке исключительно чистой электроэнергии.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , мировая экономика, ес, stellantis, fiat