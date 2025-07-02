Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Stellantis может закрыть заводы из-за риска крупных штрафов - 02.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250702/stellantis-859081564.html
Stellantis может закрыть заводы из-за риска крупных штрафов
Stellantis может закрыть заводы из-за риска крупных штрафов - 02.07.2025, ПРАЙМ
Stellantis может закрыть заводы из-за риска крупных штрафов
Автомобильному концерну Stellantis (бывших Fiat и PSA), возможно, придется закрыть заводы из-за риска крупных штрафов за несоблюдение целевых показателей... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T01:13+0300
2025-07-02T01:13+0300
общество
мировая экономика
ес
stellantis
fiat
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859081564.jpg?1751407986
РИМ, 2 июл - ПРАЙМ. Автомобильному концерну Stellantis (бывших Fiat и PSA), возможно, придется закрыть заводы из-за риска крупных штрафов за несоблюдение целевых показателей выбросов углекислого газа, заявил глава европейского подразделения компании Жан-Филипп Импарато. Выступая на мероприятии в палате депутатов итальянского парламента, Импарато рассказал о необходимости продавать больше электромобилей из-за экологических планов ЕС и во избежание штрафов за несоблюдения планов по сокращению выбросов. "Мы находимся в нескольких месяцах от промышленной драмы, которую видят немногие", - сказал Импарато, слова которого приводит газета Corriere della Sera. По его словам, сегодня при 10% продаж электромобилей в линейке Stellantis имеет треть от требуемой европейской квоты. "Каждый недостигнутый процент стоит денег, есть риск оплаты 2,5 миллиардов штрафов через два-три года. Мы должны что-то сделать, не убивая отрасль. В 2019 году на европейском рынке было 49 автомобилей стоимостью менее 15 тысяч евро, сегодня остался только один. Если к концу года ситуация не изменится, нам придется принимать жесткие решения, например, закрывать заводы", - сказал представитель руководства концерна. В апреле Еврокомиссия предложила автопроизводителям отчитываться о целевых показателях по выбросам за три года, а не ежегодно, что позволило бы им избежать уплаты штрафов в этом году. Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итало-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot. Европейская комиссия предложила к 2035 году фактически отказаться от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на территории Евросоюза и пускать на рынок исключительно транспортные средства с нулевым уровнем вредных выбросов. Параллельно Еврокомиссия предлагает развивать инфраструктуру для электромобилей, в частности, сеть зарядных станций. В ЕК убеждены в преимуществах электромобилей даже с учетом того, что вредные выбросы в ближайшие годы могут иметь место на этапе производства электроэнергии. При этом постепенно к 2050 году Евросоюз намерен прийти и к выработке исключительно чистой электроэнергии.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, ес, stellantis, fiat
Общество , Мировая экономика, ЕС, Stellantis, Fiat
01:13 02.07.2025
 
Stellantis может закрыть заводы из-за риска крупных штрафов

Глава европейского подразделения Stellantis Импарато: концерну придется закрыть заводы

Читать Прайм в
Дзен Telegram
РИМ, 2 июл - ПРАЙМ. Автомобильному концерну Stellantis (бывших Fiat и PSA), возможно, придется закрыть заводы из-за риска крупных штрафов за несоблюдение целевых показателей выбросов углекислого газа, заявил глава европейского подразделения компании Жан-Филипп Импарато.
Выступая на мероприятии в палате депутатов итальянского парламента, Импарато рассказал о необходимости продавать больше электромобилей из-за экологических планов ЕС и во избежание штрафов за несоблюдения планов по сокращению выбросов.
"Мы находимся в нескольких месяцах от промышленной драмы, которую видят немногие", - сказал Импарато, слова которого приводит газета Corriere della Sera.
По его словам, сегодня при 10% продаж электромобилей в линейке Stellantis имеет треть от требуемой европейской квоты.
"Каждый недостигнутый процент стоит денег, есть риск оплаты 2,5 миллиардов штрафов через два-три года. Мы должны что-то сделать, не убивая отрасль. В 2019 году на европейском рынке было 49 автомобилей стоимостью менее 15 тысяч евро, сегодня остался только один. Если к концу года ситуация не изменится, нам придется принимать жесткие решения, например, закрывать заводы", - сказал представитель руководства концерна.
В апреле Еврокомиссия предложила автопроизводителям отчитываться о целевых показателях по выбросам за три года, а не ежегодно, что позволило бы им избежать уплаты штрафов в этом году.
Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итало-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.
Европейская комиссия предложила к 2035 году фактически отказаться от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на территории Евросоюза и пускать на рынок исключительно транспортные средства с нулевым уровнем вредных выбросов. Параллельно Еврокомиссия предлагает развивать инфраструктуру для электромобилей, в частности, сеть зарядных станций.
В ЕК убеждены в преимуществах электромобилей даже с учетом того, что вредные выбросы в ближайшие годы могут иметь место на этапе производства электроэнергии. При этом постепенно к 2050 году Евросоюз намерен прийти и к выработке исключительно чистой электроэнергии.
 
ОбществоМировая экономикаЕСStellantisFiat
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала