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Суд Парижа пересмотрел решение по иску "Ощадбанка" к России по Крыму

Суд Парижа пересмотрел решение по иску "Ощадбанка" к России по Крыму - 02.07.2025, ПРАЙМ

Суд Парижа пересмотрел решение по иску "Ощадбанка" к России по Крыму

Апелляционный суд Парижа пересмотрел решение по иску "Ощадбанка" Украины против РФ по активам в Крыму, обязав Россию выплатить более 1 миллиарда долларов,... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T02:04+0300

2025-07-02T02:04+0300

2025-07-02T02:04+0300

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ПАРИЖ, 2 июл – ПРАЙМ. Апелляционный суд Парижа пересмотрел решение по иску "Ощадбанка" Украины против РФ по активам в Крыму, обязав Россию выплатить более 1 миллиарда долларов, следует из коммюнике суда. "Решением от 24 июня 2025 года Апелляционный суд Парижа… по рассмотрению дела после кассации отклонил апелляцию Российской Федерации об отмене решения международного арбитража, который, установив нарушение Двустороннего инвестиционного договора, заключенного между Россией и Украиной 27 ноября 1998 года, обязал Россию выплатить АО "Ощадбанк" сумму более одного миллиарда долларов за потерю инвестиций в Крыму", - следует из заявления суда. В заявлении отмечается, что суд отклонил жалобу РФ о том, что Международный арбитраж не имел юрисдикции для рассмотрения дела. "Таким образом, достигнутое решение соответствует прецедентному праву, недавно установленному Кассационным судом и Парижским апелляционным судом по пересмотру международных арбитражных решений, вынесенных по вопросам защиты инвестиций", - говорится в заявлении суда. Дело касается иска, поданного "Ощадбанком" против России в 2015 году в Международный арбитражный суд в Париже. Банк требовал взыскать с России 1,3 миллиарда долларов за потерю активов в Крыму после референдума о его вхождении в состав России в марте 2014 года. В ноябре 2018 года суд вынес решение в пользу украинского банка, обвинив РФ в нарушении Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Россия обжаловала решение, направив ходатайство в Апелляционный суд Парижа. В марте 2021 года судебный орган отменил решение арбитража, поддержав РФ. Апелляционный суд Парижа признал, что рассмотрение иска украинского "Ощадбанка" о взыскании 1,3 миллиарда долларов с России за потерю активов в Крыму не входило в юрисдикцию Арбитражного трибунала. В Минюсте РФ тогда сообщили, что России удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно крымское отделение "Ощадбанка", были созданы до 1 января 1992 года, то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие соглашения о защите инвестиций. В Минюсте подчеркнули, что решение парижского суда будет иметь прецедентное значение по другим подобным делам в европейских юрисдикциях. После этого "Ощадбанк" обжаловал решение апелляционного суда Парижа в пользу РФ. В декабре 2022 года Кассационный суд Франции отменил решение апелляционного суда и постановил вновь провести процесс в другом составе, отвергнув аргумент об отсутствии у Международного арбитража юрисдикции для рассмотрения дела. "Ощадбанк" был создан на базе учреждений Сбербанка СССР на Украине. Это крупнейший госбанк страны. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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общество , крым, рф, париж, владимир путин, ощадбанк, сбербанк, оон