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Суд в Москве отложил на август иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear Bank

Суд в Москве отложил на август иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear Bank - 02.07.2025, ПРАЙМ

Суд в Москве отложил на август иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear Bank

Арбитражный суд Москвы отложил на 15 августа рассмотрение иска крупной управляющей компании "Альфа-капитал" к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании убытков в... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T10:36+0300

2025-07-02T10:36+0300

2025-07-02T10:36+0300

москва

альфа-капитал

euroclear bank

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МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 15 августа рассмотрение иска крупной управляющей компании "Альфа-капитал" к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании убытков в размере стоимости заблокированных ответчиком ценных бумаг, принадлежащих клиентам истца, которая оценивается примерно в 319 миллиардов рублей. Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, суд дал время ответчику для ознакомления с возражениями истца, а также предложил истцу уточнить требования, исключив из суммы иска стоимость бумаг, учитываемых другим депозитарием - Clearstream. Изначально, в феврале 2024 года, управляющая компания подала этот иск на сумму более 248,6 миллиарда рублей. В нем были заявлены требования о взыскании с ответчика как стоимости более 3 тысяч ценных бумаг, так и неполученного их держателями, клиентами истца, дохода по этим бумагам. В мае 2024 года суд выделил требование о взыскании стоимости бумаг в размере более 236,6 миллиарда рублей в отдельное производство. На заседании в октябре истец увеличил сумму этого иска до 319 миллиардов рублей. Позже суд принял уточненные требования к рассмотрению. Как поясняли в пресс-службе "Альфа-капитала", увеличение связано с перерасчетом рыночной стоимости заблокированных бумаг. В деле о взыскании доходов от заблокированных в депозитарии Euroclear Bank ценных бумаг УК "Альфа-капитал" также в октябре заявила ходатайство об увеличении суммы иска с чуть более 12 миллиардов до более 18,1 миллиарда рублей в рублевом эквиваленте. Суд впоследствии принял и это уточнение. УК "Альфа-капитал" называют одной из крупнейших компаний на рынке управления активами в РФ. На сайте компании сообщается, что на конец октября прошлого года под ее управлением находились активы в размере более 1 триллиона рублей. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.

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