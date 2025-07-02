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Дуров пожаловался на кампанию по дискредитации Telegram - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Дуров пожаловался на кампанию по дискредитации Telegram
Дуров пожаловался на кампанию по дискредитации Telegram - 02.07.2025, ПРАЙМ
Дуров пожаловался на кампанию по дискредитации Telegram
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров предположил, что сейчас мессенджер имеет дело с целенаправленной кампанией по дискредитации, а не "с безобидными... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T21:42+0300
2025-07-02T21:42+0300
общество
павел дуров
telegram
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров предположил, что сейчас мессенджер имеет дело с целенаправленной кампанией по дискредитации, а не "с безобидными ошибками журналистов". "Вполне возможно, что сейчас мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредитации Telegram", - написал он в своем Telegram-канале. Дуров отметил, что несколько дней назад Telegram-каналы опубликовали фейковую новость об уходе Telegram из России. Она начала активно расходиться в СМИ, и мессенджеру пришлось добавлять пометку с опровержением под такими постами в Telegram-каналах. Кроме того, ряд российских и украинских СМИ выпустили ложное сообщение о блокировке Telegram-каналов, занимающихся сбором данных по открытым источникам (OSINT), по политическим причинам, заявил Дуров. "В реальности несколько каналов были кратковременно остановлены автоматическими скриптами из-за публикации личных данных, но сообщения в СМИ появлялись даже после несколько дней после инцидента - часто без упоминаний о том, что каналы были сразу же разблокированы", - прокомментировал он. Дуров добавил, что Telegram уже более 12 лет отстаивает право людей на частную жизнь и свободный доступ к информации, из-за чего мессенджер часто становится предметом медиадавления с самых разных сторон.
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общество , павел дуров, telegram
Общество , Павел Дуров, Telegram
21:42 02.07.2025
 
Дуров пожаловался на кампанию по дискредитации Telegram

Дуров: Telegram имеет дело с целенаправленной кампанией по дискредитации

© instagram#Павел Дуров
#Павел Дуров
© instagram
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров предположил, что сейчас мессенджер имеет дело с целенаправленной кампанией по дискредитации, а не "с безобидными ошибками журналистов".
"Вполне возможно, что сейчас мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредитации Telegram", - написал он в своем Telegram-канале.
Дуров отметил, что несколько дней назад Telegram-каналы опубликовали фейковую новость об уходе Telegram из России. Она начала активно расходиться в СМИ, и мессенджеру пришлось добавлять пометку с опровержением под такими постами в Telegram-каналах.
Кроме того, ряд российских и украинских СМИ выпустили ложное сообщение о блокировке Telegram-каналов, занимающихся сбором данных по открытым источникам (OSINT), по политическим причинам, заявил Дуров.
"В реальности несколько каналов были кратковременно остановлены автоматическими скриптами из-за публикации личных данных, но сообщения в СМИ появлялись даже после несколько дней после инцидента - часто без упоминаний о том, что каналы были сразу же разблокированы", - прокомментировал он.
Дуров добавил, что Telegram уже более 12 лет отстаивает право людей на частную жизнь и свободный доступ к информации, из-за чего мессенджер часто становится предметом медиадавления с самых разных сторон.
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ОбществоПавел ДуровTelegram
 
 
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