https://1prime.ru/20250702/telegram--859118633.html

Дуров пожаловался на кампанию по дискредитации Telegram

Дуров пожаловался на кампанию по дискредитации Telegram - 02.07.2025, ПРАЙМ

Дуров пожаловался на кампанию по дискредитации Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров предположил, что сейчас мессенджер имеет дело с целенаправленной кампанией по дискредитации, а не "с безобидными... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T21:42+0300

2025-07-02T21:42+0300

2025-07-02T21:42+0300

общество

павел дуров

telegram

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров предположил, что сейчас мессенджер имеет дело с целенаправленной кампанией по дискредитации, а не "с безобидными ошибками журналистов". "Вполне возможно, что сейчас мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредитации Telegram", - написал он в своем Telegram-канале. Дуров отметил, что несколько дней назад Telegram-каналы опубликовали фейковую новость об уходе Telegram из России. Она начала активно расходиться в СМИ, и мессенджеру пришлось добавлять пометку с опровержением под такими постами в Telegram-каналах. Кроме того, ряд российских и украинских СМИ выпустили ложное сообщение о блокировке Telegram-каналов, занимающихся сбором данных по открытым источникам (OSINT), по политическим причинам, заявил Дуров. "В реальности несколько каналов были кратковременно остановлены автоматическими скриптами из-за публикации личных данных, но сообщения в СМИ появлялись даже после несколько дней после инцидента - часто без упоминаний о том, что каналы были сразу же разблокированы", - прокомментировал он. Дуров добавил, что Telegram уже более 12 лет отстаивает право людей на частную жизнь и свободный доступ к информации, из-за чего мессенджер часто становится предметом медиадавления с самых разных сторон.

https://1prime.ru/20250618/durov-858637766.html

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общество , павел дуров, telegram