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Поставки Tesla во II квартале снизились на 13,5%
Поставки Tesla во II квартале снизились на 13,5% - 02.07.2025, ПРАЙМ
Поставки Tesla во II квартале снизились на 13,5%
Американский производитель электромобилей Tesla во втором квартале поставил заказчикам 384 122 электромобиля - на 13,5% меньше, чем в аналогичном периоде... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T16:41+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla во втором квартале поставил заказчикам 384 122 электромобиля - на 13,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, следует из пресс-релиза компании. При этом в квартальном выражении поставки выросли на 14,1%. Показатель оказался ниже прогнозов аналитиков в 394 тысячи электромобилей. За отчетный период Tesla поставила 373 728 электромобилей моделей 3 и Y, поставки других моделей составили 10 394 единицы. Производство компании символически снизилось в годовом выражении - на 0,1%, до 410 244 электромобилей. В квартальном выражении показатель вырос на 13,1%. За апрель-июнь Tesla произвела 396 835 электромобилей моделей 3 и Y, других моделей - 13 409 единиц. Акции Tesla на предварительных торгах в США дорожают на 4,7%. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
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общество , сша, техас, tesla, toyota, daimler, toyota camry, илон маск
Экономика, Общество , США, ТЕХАС, Tesla, Toyota, Daimler, Toyota Camry, Илон Маск
Поставки Tesla во II квартале снизились на 13,5%
Поставки Tesla во II квартале снизились до 384 тысяч электромобилей
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla во втором квартале поставил заказчикам 384 122 электромобиля - на 13,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, следует из пресс-релиза компании.
При этом в квартальном выражении поставки выросли на 14,1%. Показатель оказался ниже прогнозов аналитиков в 394 тысячи электромобилей. За отчетный период Tesla поставила 373 728 электромобилей моделей 3 и Y, поставки других моделей составили 10 394 единицы.
Производство компании символически снизилось в годовом выражении - на 0,1%, до 410 244 электромобилей. В квартальном выражении показатель вырос на 13,1%. За апрель-июнь Tesla произвела 396 835 электромобилей моделей 3 и Y, других моделей - 13 409 единиц.
Акции Tesla на предварительных торгах в США дорожают на 4,7%.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
Акции Tesla дешевеют более чем на 4%