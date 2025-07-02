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Эксперт оценил динамику спроса на дизельное топливо в России
Эксперт оценил динамику спроса на дизельное топливо в России - 02.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил динамику спроса на дизельное топливо в России
Потребление дизельного топлива в России к 2030 году значительно не снизится, поскольку оно по-прежнему широко используется в сегменте грузовой техники, где... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T15:53+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Потребление дизельного топлива в России к 2030 году значительно не снизится, поскольку оно по-прежнему широко используется в сегменте грузовой техники, где переход на электротранспорт происходит медленно, сообщил РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин. Российский транспорт к 2030 году сократит потребление дизельного топлива на четверть, сообщил накануне замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев. По его словам, в России большое внимание уделяется использованию низкоуглеродных видов топлива. "Серьезного замещения дизельного топлива в РФ в ближайшие годы не произойдет. Дизель используется в грузовой технике, и здесь темпы распространения электротранспорта остаются скромными", - ответил Терешкин на вопрос о том, сократится ли потребление дизтоплива в РФ к 2030 году. Глобальная доля электрических грузовиков в продажах грузовых авто в мире увеличится с 1,7% в 2024 году до 13% в 2030 году, соответствующую оценку приводит эксперт. По мнению Терешкина, в России эта доля будет еще более низкой, поэтому "спрос на дизельное топливо останется стабильным".
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общество , рф, сколково
Энергетика, Общество , РФ, Сколково
Эксперт оценил динамику спроса на дизельное топливо в России
Эксперт Терешкин: потребление дизтоплива в России к 2030 году не снизится
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Потребление дизельного топлива в России к 2030 году значительно не снизится, поскольку оно по-прежнему широко используется в сегменте грузовой техники, где переход на электротранспорт происходит медленно, сообщил РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин.
Российский транспорт к 2030 году сократит потребление дизельного топлива на четверть, сообщил накануне замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев. По его словам, в России большое внимание уделяется использованию низкоуглеродных видов топлива.
"Серьезного замещения дизельного топлива в РФ в ближайшие годы не произойдет. Дизель используется в грузовой технике, и здесь темпы распространения электротранспорта остаются скромными", - ответил Терешкин на вопрос о том, сократится ли потребление дизтоплива в РФ к 2030 году.
Глобальная доля электрических грузовиков в продажах грузовых авто в мире увеличится с 1,7% в 2024 году до 13% в 2030 году, соответствующую оценку приводит эксперт.
По мнению Терешкина, в России эта доля будет еще более низкой, поэтому "спрос на дизельное топливо останется стабильным".
В Минтрансе рассказали о сокращении потребления дизельного топлива