https://1prime.ru/20250702/toplivo-859109080.html

Эксперт оценил динамику спроса на дизельное топливо в России

Эксперт оценил динамику спроса на дизельное топливо в России - 02.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил динамику спроса на дизельное топливо в России

Потребление дизельного топлива в России к 2030 году значительно не снизится, поскольку оно по-прежнему широко используется в сегменте грузовой техники, где... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T15:53+0300

2025-07-02T15:53+0300

2025-07-02T15:53+0300

энергетика

общество

рф

сколково

https://cdnn.1prime.ru/img/76313/09/763130984_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_52b33dbe765165c273173ac97fc5998c.jpg

МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Потребление дизельного топлива в России к 2030 году значительно не снизится, поскольку оно по-прежнему широко используется в сегменте грузовой техники, где переход на электротранспорт происходит медленно, сообщил РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин. Российский транспорт к 2030 году сократит потребление дизельного топлива на четверть, сообщил накануне замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев. По его словам, в России большое внимание уделяется использованию низкоуглеродных видов топлива. "Серьезного замещения дизельного топлива в РФ в ближайшие годы не произойдет. Дизель используется в грузовой технике, и здесь темпы распространения электротранспорта остаются скромными", - ответил Терешкин на вопрос о том, сократится ли потребление дизтоплива в РФ к 2030 году. Глобальная доля электрических грузовиков в продажах грузовых авто в мире увеличится с 1,7% в 2024 году до 13% в 2030 году, соответствующую оценку приводит эксперт. По мнению Терешкина, в России эта доля будет еще более низкой, поэтому "спрос на дизельное топливо останется стабильным".

https://1prime.ru/20250701/mintrans-859057547.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, сколково