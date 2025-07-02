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Чиновник в США объяснил стремление Трампа наладить отношения с Россией
Чиновник в США объяснил стремление Трампа наладить отношения с Россией - 02.07.2025, ПРАЙМ
Чиновник в США объяснил стремление Трампа наладить отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп намерен улучшить отношения с Россией, чтобы сбалансировать влияние Китая, заявила глава протокольной службы США Моника Кроули в... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T15:20+0300
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп намерен улучшить отношения с Россией, чтобы сбалансировать влияние Китая, заявила глава протокольной службы США Моника Кроули в подкасте Pod Force One. "Президент Трамп пытается, или, как мне кажется, хочет провести своего рода обратный "ход Никсона" и наладить отношения с Москвой, чтобы использовать Россию как противовес растущему влиянию Китая", - сказала Кроули. По ее словам, такая стратегия напоминает шаги экс-президента Ричарда Никсона, который в своё время наладил отношения с Китаем для сдерживания СССР. Кроули заявила, что худшим сценарием стало то, что произошло недавно при экс-президенте США Джо Байдене, когда Россия, Китай и Иран фактически сблизились и образовали своего рода альянс.
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общество , сша, китай, москва, дональд трамп
Политика, Общество , США, КИТАЙ, МОСКВА, Дональд Трамп
Чиновник в США объяснил стремление Трампа наладить отношения с Россией
Кроули: Трамп хочет наладить отношения с Россией ради сдерживания Китая
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп намерен улучшить отношения с Россией, чтобы сбалансировать влияние Китая, заявила глава протокольной службы США Моника Кроули в подкасте Pod Force One.
"Президент Трамп пытается, или, как мне кажется, хочет провести своего рода обратный "ход Никсона" и наладить отношения с Москвой, чтобы использовать Россию как противовес растущему влиянию Китая", - сказала Кроули.
По ее словам, такая стратегия напоминает шаги экс-президента Ричарда Никсона, который в своё время наладил отношения с Китаем для сдерживания СССР.
Кроули заявила, что худшим сценарием стало то, что произошло недавно при экс-президенте США Джо Байдене, когда Россия, Китай и Иран фактически сблизились и образовали своего рода альянс.
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