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ЦБ определит режим спецсчетов для новых иностранных инвестиций

ЦБ определит режим спецсчетов для новых иностранных инвестиций - 02.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ определит режим спецсчетов для новых иностранных инвестиций

Банк России определит режим специальных счетов "Ин" для новых иностранных инвестиций в самое ближайшее время - в пределах месяца, рассказал журналистам... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T14:24+0300

2025-07-02T14:24+0300

2025-07-02T14:24+0300

банк россии

общество

владимир путин

алексей моисеев

минфин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - ПРАЙМ. Банк России определит режим специальных счетов "Ин" для новых иностранных инвестиций в самое ближайшее время - в пределах месяца, рассказал журналистам заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. "Я думаю, что режим счета мы установим в самое ближайшее время. В пределах месяца мы постараемся это сделать", - сказал он в кулуарах финансового конгресса Банка России, отвечая на вопрос РИА Новости. "Мы даем возможность для того, чтобы свободно капитал мог зайти, здесь заработать и выйти. Президент дал такую возможность своим указом. Дальше воспользоваться ею или нет - это уже будет оценка разных нерезидентов, как относящихся к юрисдикциям, признанным недружественными, так и дружественными", - отметил Габуния. "Пока нет решения", - ответил зампред на вопрос, будет ли информация об объемах средств на этих счетах публичной или закрытой. Президент РФ Владимир Путин 1 июля подписал указ "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов", из которого следует, что гарантии для новых иностранных инвестиций распространяются в том числе на покупку российских ценных бумаг при первичном размещении. Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в декабре говорил, что Минфин совместно с Банком России разработали проект указа президента, обеспечивающий гарантии для новых иностранных инвесторов на российском финансовом рынке.

https://1prime.ru/20250701/putin-859072880.html

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общество , владимир путин, алексей моисеев, минфин