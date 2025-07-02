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ЦБ определит режим спецсчетов для новых иностранных инвестиций - 02.07.2025, ПРАЙМ
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ЦБ определит режим спецсчетов для новых иностранных инвестиций
ЦБ определит режим спецсчетов для новых иностранных инвестиций - 02.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ определит режим спецсчетов для новых иностранных инвестиций
Банк России определит режим специальных счетов "Ин" для новых иностранных инвестиций в самое ближайшее время - в пределах месяца, рассказал журналистам... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T14:24+0300
2025-07-02T14:24+0300
банк россии
общество
владимир путин
алексей моисеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - ПРАЙМ. Банк России определит режим специальных счетов "Ин" для новых иностранных инвестиций в самое ближайшее время - в пределах месяца, рассказал журналистам заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. "Я думаю, что режим счета мы установим в самое ближайшее время. В пределах месяца мы постараемся это сделать", - сказал он в кулуарах финансового конгресса Банка России, отвечая на вопрос РИА Новости. "Мы даем возможность для того, чтобы свободно капитал мог зайти, здесь заработать и выйти. Президент дал такую возможность своим указом. Дальше воспользоваться ею или нет - это уже будет оценка разных нерезидентов, как относящихся к юрисдикциям, признанным недружественными, так и дружественными", - отметил Габуния. "Пока нет решения", - ответил зампред на вопрос, будет ли информация об объемах средств на этих счетах публичной или закрытой. Президент РФ Владимир Путин 1 июля подписал указ "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов", из которого следует, что гарантии для новых иностранных инвестиций распространяются в том числе на покупку российских ценных бумаг при первичном размещении. Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в декабре говорил, что Минфин совместно с Банком России разработали проект указа президента, обеспечивающий гарантии для новых иностранных инвесторов на российском финансовом рынке.
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общество , владимир путин, алексей моисеев, минфин
Банк России, Общество , Владимир Путин, Алексей Моисеев, Минфин
14:24 02.07.2025
 
ЦБ определит режим спецсчетов для новых иностранных инвестиций

ЦБ определит режим счетов "Ин" для иностранных инвестиций в ближайшее время

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - ПРАЙМ. Банк России определит режим специальных счетов "Ин" для новых иностранных инвестиций в самое ближайшее время - в пределах месяца, рассказал журналистам заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния.
"Я думаю, что режим счета мы установим в самое ближайшее время. В пределах месяца мы постараемся это сделать", - сказал он в кулуарах финансового конгресса Банка России, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Мы даем возможность для того, чтобы свободно капитал мог зайти, здесь заработать и выйти. Президент дал такую возможность своим указом. Дальше воспользоваться ею или нет - это уже будет оценка разных нерезидентов, как относящихся к юрисдикциям, признанным недружественными, так и дружественными", - отметил Габуния.
"Пока нет решения", - ответил зампред на вопрос, будет ли информация об объемах средств на этих счетах публичной или закрытой.
Президент РФ Владимир Путин 1 июля подписал указ "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов", из которого следует, что гарантии для новых иностранных инвестиций распространяются в том числе на покупку российских ценных бумаг при первичном размещении.
Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в декабре говорил, что Минфин совместно с Банком России разработали проект указа президента, обеспечивающий гарантии для новых иностранных инвесторов на российском финансовом рынке.
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