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Раскрыта причина промедления с запуском цифрового рубля

Раскрыта причина промедления с запуском цифрового рубля - 02.07.2025, ПРАЙМ

Раскрыта причина промедления с запуском цифрового рубля

Сдвигание на год срока запуска цифрового рубля связано с намерением властей получше подготовиться к этому нововведению, рассказала агентству “Прайм” и. о... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T03:03+0300

2025-07-02T03:03+0300

2025-07-02T03:03+0300

цифровой рубль

цифровые активы

технологии

банк россии

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Сдвигание на год срока запуска цифрового рубля связано с намерением властей получше подготовиться к этому нововведению, рассказала агентству “Прайм” и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.Банк России предложил поменять дату массового внедрения цифрового рубля на 1 сентября 2026 года. До этого ожидалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года.“Перенос сроков массового внедрения на сентябрь 2026 года подтверждает необходимость дополнительного времени для технической адаптации банковской и торговой инфраструктуры. Банкам, торговым компаниям и провайдерам платежных сервисов необходимо модернизировать технические решения, интегрируя их с платформой цифрового рубля, провести адаптацию бизнес-процессов”, - пояснила эксперт.По ее словам, внедрение цифрового рубля представляет собой масштабную трансформацию российской финансовой инфраструктуры.Постепенный характер введения цифровой формы нацвалюты с дифференциацией по размеру выручки и статусу финансовых организаций позволит минимизировать риски операционных сбоев и создать условия для более стабильного перехода к новым форматам расчетов. А использование универсального QR-кода на базе НСПК подчеркивает стремление к формированию независимой платежной архитектуры, интегрированной в единую цифровую экосистему.“Кроме того, дополнительное время позволит усовершенствовать правовое регулирование и отработать сценарии использования цифрового рубля, устранить потенциальные риски. Таким образом, перенос сроков, на мой взгляд, продиктован соображениями обеспечения институциональной устойчивости и необходимостью обеспечить технологическую готовность к плавной и поэтапной интеграции цифровой валюты”, - заключила Фрумина.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цифровой рубль, цифровые активы, технологии, банк россии