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ЦРУ указало на нарушения в докладе по роли России в выборах 2016 года

ЦРУ указало на нарушения в докладе по роли России в выборах 2016 года - 02.07.2025, ПРАЙМ

ЦРУ указало на нарушения в докладе по роли России в выборах 2016 года

Совместный анализ разведок США (ICA) по роли РФ в выборах 2016 года был составлен с нарушениями, в условиях коррумпированного и политически мотивированного... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T21:45+0300

2025-07-02T21:45+0300

2025-07-02T22:05+0300

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ВАШИНГТОН, 2 июл - ПРАЙМ. Совместный анализ разведок США (ICA) по роли РФ в выборах 2016 года был составлен с нарушениями, в условиях коррумпированного и политически мотивированного процесса, говорится в новом докладе ЦРУ."Проверка выявила множество процессуальных отклонений при ICA 2016 года, таких как сжатые сроки, неравномерный доступ к секретной информации, отстранение Национального разведывательного совета и чрезмерное участие руководителей разведывательных агентств. В обзоре подчёркивается, что соблюдение установленных аналитических процессов и строгих профессиональных стандартов крайне важно для обеспечения достоверности, объективности и точности анализа ЦРУ", - говорится в докладе.В новом докладе также подчеркивается манипулятивный подход к подаче материала в отчете американских разведок."Включив ссылку на дополнительные материалы в основную часть ICA в качестве четвёртого подтверждающего пункта к выводу о том, что (президент России Владимир – ред.) Путин "стремился" помочь (Дональду – ред.) Трампу победить, ICA фактически возвела неподтверждённые утверждения в ранг достоверных доказательств, что подорвало аналитическую целостность этого вывода", - говорится в докладе.По словам нынешнего директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, новый доклад показывает, что процесс составление анализа 2016 был политически мотивированным."Президент дал мне задачу положить конец политизации американской разведки. Сегодняшний доклад подчёркивает, что оценка разведывательного сообщества 2016 года проводилась в рамках нетипичного и коррумпированного процесса на фоне политически ангажированной атмосферы, созданной бывшим директором (ЦРУ Джоном - ред.) Бреннаном и бывшим директором ФБР (Джеймсом – ред.) Коми", - написал Рэтклифф в соцcети X.Старший сын президента, Дональд Трамп-младший, уже похвалил новый доклад."Даже профессионалы из ЦРУ теперь признают, что Бреннан и его приближённые сфабриковали фальшивую "оценку разведывательного сообщества", чтобы навредить Трампу при помощи этого бреда", - написал Дональд Трамп-младший в соцcети X.В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено".Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

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общество , рф, цру, сша, выборы в сша