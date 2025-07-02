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Турпоток из России в Малайзию за 5 лет вырос на 40%

Турпоток из России в Малайзию за 5 лет вырос на 40% - 02.07.2025, ПРАЙМ

Турпоток из России в Малайзию за 5 лет вырос на 40%

Число туристов из России в Малайзии по итогам 2024 года выросло на 40% по сравнению с 2019 годом, в 2025 году в стране рассчитывают принять еще больше... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T08:05+0300

2025-07-02T08:05+0300

2025-07-02T08:05+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Число туристов из России в Малайзии по итогам 2024 года выросло на 40% по сравнению с 2019 годом, в 2025 году в стране рассчитывают принять еще больше российских туристов, рассказал в интервью РИА Новости директор по международному продвижению по Европе, Америке и Океании офиса по туризму Малайзии Акбал Сетия. "В 2024-м мы приняли примерно 130 тысяч гостей из России. Если сравнивать с 2019 годом, стало больше на 40%. То есть с допандеминйых времен до настоящего момента турпоток заметно вырос", - сказал собеседник агентства. По его словам, в 2025 году в Малайзии рассчитывают принять уже 138 тысяч российских туристов, хотя цель – достичь отметки в 170-180 тысяч. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.

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малайзия, россия, туризм, бизнес