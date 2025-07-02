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Турпоток из России в Малайзию за 5 лет вырос на 40% - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Турпоток из России в Малайзию за 5 лет вырос на 40%
Турпоток из России в Малайзию за 5 лет вырос на 40% - 02.07.2025, ПРАЙМ
Турпоток из России в Малайзию за 5 лет вырос на 40%
Число туристов из России в Малайзии по итогам 2024 года выросло на 40% по сравнению с 2019 годом, в 2025 году в стране рассчитывают принять еще больше... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T08:05+0300
2025-07-02T08:05+0300
экономика
малайзия
россия
туризм
бизнес
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Число туристов из России в Малайзии по итогам 2024 года выросло на 40% по сравнению с 2019 годом, в 2025 году в стране рассчитывают принять еще больше российских туристов, рассказал в интервью РИА Новости директор по международному продвижению по Европе, Америке и Океании офиса по туризму Малайзии Акбал Сетия. "В 2024-м мы приняли примерно 130 тысяч гостей из России. Если сравнивать с 2019 годом, стало больше на 40%. То есть с допандеминйых времен до настоящего момента турпоток заметно вырос", - сказал собеседник агентства. По его словам, в 2025 году в Малайзии рассчитывают принять уже 138 тысяч российских туристов, хотя цель – достичь отметки в 170-180 тысяч. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
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малайзия, россия, туризм, бизнес
Экономика, МАЛАЙЗИЯ, РОССИЯ, Туризм, Бизнес
08:05 02.07.2025
 
Турпоток из России в Малайзию за 5 лет вырос на 40%

Сетия: турпоток из России в Малайзию за 5 лет вырос на 40%

© РИА Новости . Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкГорода мира. Куала-Лумпур
Города мира. Куала-Лумпур - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Файед Эль-Гезири
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Число туристов из России в Малайзии по итогам 2024 года выросло на 40% по сравнению с 2019 годом, в 2025 году в стране рассчитывают принять еще больше российских туристов, рассказал в интервью РИА Новости директор по международному продвижению по Европе, Америке и Океании офиса по туризму Малайзии Акбал Сетия.
"В 2024-м мы приняли примерно 130 тысяч гостей из России. Если сравнивать с 2019 годом, стало больше на 40%. То есть с допандеминйых времен до настоящего момента турпоток заметно вырос", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 2025 году в Малайзии рассчитывают принять уже 138 тысяч российских туристов, хотя цель – достичь отметки в 170-180 тысяч.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
Россия - Китай - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
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