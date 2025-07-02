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Как Турция боролась с инфляцией

Как Турция боролась с инфляцией - 02.07.2025, ПРАЙМ

Как Турция боролась с инфляцией

Турция после повышения ключевой ставки до одного из самых высоких уровней в мире смогла замедлить инфляцию и взять под контроль ожидания населения от нее... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T05:16+0300

2025-07-02T05:16+0300

2025-07-02T05:16+0300

общество

турция

реджеп тайип эрдоган

мвф

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Турция после повышения ключевой ставки до одного из самых высоких уровней в мире смогла замедлить инфляцию и взять под контроль ожидания населения от нее. Однако это не прошло без последствий: рост ВВП замедлился до минимума за несколько лет, темпы снижения безработицы уже не такие высокие, впервые за 4 года выросла доля бедного населения, а курс лиры продолжил падать. Как Турция боролось с инфляцией и куда это привело ее экономику - в материале РИА Новости. О ХОРОШЕМ: ИНФЛЯЦИЯ И ОЖИДАНИЯ Турция в конце 2021 года перешла к активному снижению ключевой ставки даже несмотря на то, что инфляция в стране быстро разгонялась. Экономическая теория говорила, что следовало поступать наоборот - ужесточать монетарную политику, однако на ее смягчении настаивал президент Реджеп Тайип Эрдоган, который считал себя "врагом" процентных ставок. За полтора года ключевая ставка снизилась до 8,5%, а инфляция ожидаемо взлетела - на пике она была выше 80%, хотя к июню 2023 года снизилась до 40%. Переломный момент произошел в 2023 году, когда после победы на выборах Эрдоган для восстановления доверия к лире и борьбы с инфляцией сменил свою экономическую команду. Новый глава ЦБ начал повышать ставку - в июне она увеличилась почти вдвое - до 15%. После этого регулятор постепенно повышал ключевую ставку до пика в 50% в марте 2024 года, а перед самым Новым годом снизил ее до 47,5%. Сейчас ключевая ставка в Турции находится на уровне 46%. Это уже помогло охладить инфляцию в стране. Так, стабильное снижение инфляции началось в июне прошлого года: с локального пика в мае 2024 года в 75,45% до 35,41% в мае текущего. Это стало минимумом за три с половиной года. Кроме того, благодаря снижению цен немного замедлились и вышли на плато инфляционные ожидания населения. С локального пика в 88,27% в августе 2023 года они начали постепенно уменьшаться, пока не достигли уровня в 59,18% в этом феврале. После этого показатель устаканился вблизи 59%. НЕПРЕОДОЛИМОЕ ПАДЕНИЕ ЛИРЫ Однако действия Центробанка не помогли остановить падения лиры: национальная валюта продолжает постепенно дешеветь по отношению к доллару как минимум последние 10 лет. Так, в январе 2015 года 1 доллар стоил 2,5 лиры, а в июне этого года уже в 16 раз больше - 39,2 лиры. В то же время на фоне высокой ставки и неконтролируемого падения нацвалюты стал замедляться рост ВВП. Если в 2022-2023 годах экономика увеличивалась примерно на 5% в год, то в прошлом году ее рост был заметно меньше - 3,2%. В этом году МВФ прогнозирует замедление темпов роста до 2,7%. Если реальность совпадет с прогнозом, это будет минимальный уровень роста экономики страны за последние 5 лет. Ударила высокая ставка ЦБ и по турецкой торговле, остановив ее резкий рост. Так с 2020 по 2022 годы импорт Турции вырос в 1,7 раза, а экспорт - в полтора раза. При этом за 2 года действия высокой ставки экспорт подрос всего на 3%, а импорт и вовсе упал - на 5,4%. Одновременно Турция сталкивается с ростом дефицита бюджета: в далеком 2015 году он составлял 8,6 миллиарда долларов, затем стал медленно расти. В прошлом году он подскочил до наибольшего значения за предыдущие 10 лет - 64 миллиарда долларов. Для финансирования дефицита страна привлекает значительно более дорогие займы, чем за последние несколько лет. В прошлом году номинальный госдолг вырос на 14% - настолько сильного роста не было как минимум с 2015 года. ПОЧЕМ СТАВКА ДЛЯ НАРОДА? Изменения в экономике Турции не могли не сказаться и на населении страны. Во-первых, замедлилось снижение безработицы. С 2019 года доля нетрудоустроенного населения снижалась каждый год: если в апреле того года она была на пике в 13,8%, то к середине весны 2024 года она упала уже до 8,6%. Однако в этом году она "застыла" на уровне 8,6%, при этом за последние 12 месяцев ее средний уровень также находился на этой отметке. Одновременно с этим впервые за 4 года выросла доля бедного населения. С 2020 года она постепенно снижалась, до 13,5% в 2023 году. А вот по итогам 2024 года вновь начала расти - до 13,6%.

турция

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , турция, реджеп тайип эрдоган, мвф