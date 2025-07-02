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СМИ: программы USAID по Украине могут быть прекращены в течение года - 02.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ: программы USAID по Украине могут быть прекращены в течение года
СМИ: программы USAID по Украине могут быть прекращены в течение года - 02.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: программы USAID по Украине могут быть прекращены в течение года
Программы по Украине агентства США по международному развитию (USAID), которые перешли в ведение госдепартамента, могут быть прекращены в течение этого года,... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T10:25+0300
2025-07-02T10:25+0300
экономика
общество
сша
украина
марко рубио
дональд трамп
usaid
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Программы по Украине агентства США по международному развитию (USAID), которые перешли в ведение госдепартамента, могут быть прекращены в течение этого года, сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на бывших высокопоставленных чиновников агентства. Госсекретарь Марко Рубио 1 июля заявил, что USAID официально прекращает администрирование программ иностранной помощи, при этом часть программ перейдет в ведение госдепа. По данным источников, существующие контракты, связанные с Украиной, перешли в ведение госдепа, однако у ведомства нет правовых механизмов для управления ими и нет плана по их легальной реализации. Отмечается, что речь идет о программах в сферах здравоохранения, энергетики и кибербезопасности. "Многие реализаторы этих программ обанкротились... Я очень удивлюсь, если эти контракты доживут до конца года", - отметил один из бывших чиновников USAID. Американский предприниматель Илон Маск, возглавлявший департамент государственной эффективности США (DOGE), 2 февраля назвал агентство США по международному развитию (USAID) "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство. Рубио, назначенный исполняющим обязанности главы USAID, позднее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
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общество , сша, украина, марко рубио, дональд трамп, usaid
Экономика, Общество , США, УКРАИНА, Марко Рубио, Дональд Трамп, USAID
10:25 02.07.2025
 
СМИ: программы USAID по Украине могут быть прекращены в течение года

Kyiv Post: программы USAID по Украине могут быть прекращены в течение года

USAID больше не будет работать в РФ
USAID больше не будет работать в РФ
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Программы по Украине агентства США по международному развитию (USAID), которые перешли в ведение госдепартамента, могут быть прекращены в течение этого года, сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на бывших высокопоставленных чиновников агентства.
Госсекретарь Марко Рубио 1 июля заявил, что USAID официально прекращает администрирование программ иностранной помощи, при этом часть программ перейдет в ведение госдепа.
По данным источников, существующие контракты, связанные с Украиной, перешли в ведение госдепа, однако у ведомства нет правовых механизмов для управления ими и нет плана по их легальной реализации. Отмечается, что речь идет о программах в сферах здравоохранения, энергетики и кибербезопасности.
"Многие реализаторы этих программ обанкротились... Я очень удивлюсь, если эти контракты доживут до конца года", - отметил один из бывших чиновников USAID.
Американский предприниматель Илон Маск, возглавлявший департамент государственной эффективности США (DOGE), 2 февраля назвал агентство США по международному развитию (USAID) "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство. Рубио, назначенный исполняющим обязанности главы USAID, позднее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
Флаги США
USAID официально сворачивает программы иностранной помощи
Вчера, 16:32
 
ЭкономикаОбществоСШАУКРАИНАМарко РубиоДональд ТрампUSAID
 
 
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