Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киев не получал от США сообщений о приостановке военной помощи - 02.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250702/ukraina-859101307.html
Киев не получал от США сообщений о приостановке военной помощи
Киев не получал от США сообщений о приостановке военной помощи - 02.07.2025, ПРАЙМ
Киев не получал от США сообщений о приостановке военной помощи
Минобороны Украины утверждает, что Киев не получал официальных сообщений от США о приостановке военной помощи, ведомство запросило телефонный разговор с... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T14:09+0300
2025-07-02T14:09+0300
экономика
общество
украина
сша
киев
дмитрий песков
сергей лавров
politico
nbc
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_0:113:1514:965_1920x0_80_0_0_87efc8738ddb870ca7ec77d31a0a7e7b.jpg
МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Минобороны Украины утверждает, что Киев не получал официальных сообщений от США о приостановке военной помощи, ведомство запросило телефонный разговор с американским коллегами. Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. "Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставки согласованной оборонной помощи, поэтому исходим из фактических данных и проверяем детали по каждому элементу в поставке. Министерство обороны Украины запросило телефонный разговор с коллегами из США для дополнительного уточнения деталей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны. В ведомстве отметили, что Украине критически важно сохранять устойчивость, непрерывность и прогнозируемость в предоставлении военной помощи. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250702/ukraina-859090611.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_39:0:1476:1078_1920x0_80_0_0_f807cb35ae61340ddad8b94f19d409e1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, сша, киев, дмитрий песков, сергей лавров, politico, nbc, нато
Экономика, Общество , УКРАИНА, США, Киев, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Politico, NBC, НАТО
14:09 02.07.2025
 
Киев не получал от США сообщений о приостановке военной помощи

МО Украины: Киев не получал официальных сообщений о приостановке военной помощи

© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy%Флаг Украины
%Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Минобороны Украины утверждает, что Киев не получал официальных сообщений от США о приостановке военной помощи, ведомство запросило телефонный разговор с американским коллегами.
Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
"Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставки согласованной оборонной помощи, поэтому исходим из фактических данных и проверяем детали по каждому элементу в поставке. Министерство обороны Украины запросило телефонный разговор с коллегами из США для дополнительного уточнения деталей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны.
В ведомстве отметили, что Украине критически важно сохранять устойчивость, непрерывность и прогнозируемость в предоставлении военной помощи.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
USAID больше не будет работать в РФ
СМИ: программы USAID по Украине могут быть прекращены в течение года
10:25
 
ЭкономикаОбществоУКРАИНАСШАКиевДмитрий ПесковСергей ЛавровPoliticoNBCНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала