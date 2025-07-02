https://1prime.ru/20250702/ukraina-859108589.html
"Больше не приоритет". В Раде сделали тяжелое признание о будущем Украины
"Больше не приоритет". В Раде сделали тяжелое признание о будущем Украины - 02.07.2025, ПРАЙМ
"Больше не приоритет". В Раде сделали тяжелое признание о будущем Украины
Украина больше не является внешнеполитическим приоритетом для США, заявила в среду депутат Верховной рады Соломия Бобровская на фоне приостановки военной помощи | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T15:47+0300
2025-07-02T15:47+0300
2025-07-02T15:47+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Украина больше не является внешнеполитическим приоритетом для США, заявила в среду депутат Верховной рады Соломия Бобровская на фоне приостановки военной помощи со стороны Вашингтона. Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC приостановку поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы "поставить интересы Америки на первое место". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. "Украина больше не приоритет, она больше не в центре внешней политики США... По крайней мере, (президент США Дональд - ред.) Трамп очень честен в этом с украинцами", - отметила Бобровская в интервью изданию New York Times. Она также указала на то, что боеприпасы для систем Patriot у Украины заканчиваются, что является "большой проблемой".
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общество , сша, украина, вашингтон, дмитрий песков, politico, nbc, new york times
Политика, Общество , США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Дмитрий Песков, Politico, NBC, New York Times
"Больше не приоритет". В Раде сделали тяжелое признание о будущем Украины
Бобровская: Украина больше не является внешнеполитическим приоритетом США
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Украина больше не является внешнеполитическим приоритетом для США, заявила в среду депутат Верховной рады Соломия Бобровская на фоне приостановки военной помощи со стороны Вашингтона.
Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC приостановку поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы "поставить интересы Америки на первое место". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
"Украина больше не приоритет, она больше не в центре внешней политики США... По крайней мере, (президент США Дональд - ред.) Трамп очень честен в этом с украинцами", - отметила Бобровская в интервью изданию New York Times.
Она также указала на то, что боеприпасы для систем Patriot у Украины заканчиваются, что является "большой проблемой".
Россия признательна США за усилия по переговорам по Украине, заявил Песков