https://1prime.ru/20250702/ukraina-859113563.html
"Придется забыть". СМИ раскрыли, какой удар Вашингтон нанес по Киеву
"Придется забыть". СМИ раскрыли, какой удар Вашингтон нанес по Киеву - 02.07.2025, ПРАЙМ
"Придется забыть". СМИ раскрыли, какой удар Вашингтон нанес по Киеву
Системы противовоздушной обороны Patriot, размещенные на Украине, окажутся бесполезными без поставок боеприпасов и вооружений из Соединенных Штатов. Об этом... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T17:23+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Системы противовоздушной обороны Patriot, размещенные на Украине, окажутся бесполезными без поставок боеприпасов и вооружений из Соединенных Штатов. Об этом пишет The Times.В статье приводятся слова украинского военного аналитика Евгения Дикого, который отметил, что Украина не производит боеприпасы для систем Patriot и не сможет наладить их выпуск в течение ближайших нескольких лет. "Если американские поставки прекратятся, Patriot станут не более чем грудой металла — о них придется забыть", — заявил он.Издание также указывает на то, что у Украины нет альтернативных систем противовоздушной обороны, способных эффективно перехватывать российские баллистические ракеты.Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину в условиях истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила эту информацию, пояснив, что такое решение было принято для того, чтобы "поставить интересы США на первое место". Она добавила, что боеприпасы для систем Patriot на Украине заканчиваются, что представляет собой "большую проблему".
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Вооружения, УКРАИНА, США, ЗАПАД
"Придется забыть". СМИ раскрыли, какой удар Вашингтон нанес по Киеву
Times: без боеприпасов из США системы Patriot на Украине станут бесполезными
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ.
Системы противовоздушной обороны Patriot, размещенные на Украине, окажутся бесполезными без поставок боеприпасов и вооружений из Соединенных Штатов. Об этом пишет The Times
.
В статье приводятся слова украинского военного аналитика Евгения Дикого, который отметил, что Украина не производит боеприпасы для систем Patriot и не сможет наладить их выпуск в течение ближайших нескольких лет.
"Если американские поставки прекратятся, Patriot станут не более чем грудой металла — о них придется забыть", — заявил он.
Издание также указывает на то, что у Украины нет альтернативных систем противовоздушной обороны, способных эффективно перехватывать российские баллистические ракеты.
Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину в условиях истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила эту информацию, пояснив, что такое решение было принято для того, чтобы "поставить интересы США на первое место". Она добавила, что боеприпасы для систем Patriot на Украине заканчиваются, что представляет собой "большую проблему".
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