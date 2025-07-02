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Рубль в среду символически снизился к юаню

Рубль в среду символически снизился к юаню - 02.07.2025, ПРАЙМ

Рубль в среду символически снизился к юаню

Рубль по итогам торгов среды показал символическое снижение к юаню на Московской бирже, следует из данных площадки. | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T20:22+0300

2025-07-02T20:22+0300

2025-07-02T20:49+0300

экономика

"бкс мир инвестиций"

ук альфа-капитал

банк россия

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов среды показал символическое снижение к юаню на Московской бирже, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 1 копейку по отношению к предыдущему закрытию - до 10,95 рубля. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.03 мск дорожал на 1,65% - до 68,21 доллара за баррель. Рублевая стабильность Юань вырос на 0,07%. В ходе торгов курс китайской валюты двигался в диапазоне 10,94–10,96 рубля. "Курс рубля сохраняет стабильность. Окончание налогового периода лишь немного сдвинуло валюты вверх. Рубль поддерживают несколько факторов: рост геополитических надежд на фоне сообщений о подготовке нового раунда мирных переговоров с Украиной; активный спрос на гособлигации – индекс RGBI достиг максимумов с весны 2024 года; подавленный импорт из-за высоких ставок и слабой потребительской активности", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Кроме того, доллар на мировом рынке продолжает падать – индекс американской валюты DXY опустился на трехлетние минимумы у 96 пунктов, добавил он. "Внутренний и внешний фон для российской валюты сформировался нейтральным. Силу рубля продолжает обеспечивать избыточное предложение иностранной валюты при осторожном спросе", - отметил Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "По официальным данным ЦБ, российская валюта чуть укрепилась к евро, но умеренно ослабела к доллару. Валютный рынок пока пребывает в ожидании новых драйверов. Принципиально значимых заявлений относительно текущей ситуации с рублем на Финансовом конгрессе ЦБ пока не было", - прокомментировал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы "В четверг динамику курсу задаст анонс июльских объемов операций с валютой по бюджетному правилу. Если будет объявлено о резком снижении чистых продаж валюты со стороны Банка России, курс на время может уйти выше 11 рублей за юань, но в более долгосрочной перспективе такие операции нейтральны для рубля", - считает Григорьев. Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global прогнозирует курс доллара на четверг в диапазоне 77–79 рублей, евро – 92-94 рубля, юаня - 10,8–11,3 рубля. "Краткосрочно не ждем сильных изменений курсов, юань продолжит торговаться в области 10,8-11, доллар – между 78 и 80 рублей", - сказал Шепелев.

https://1prime.ru/20250702/mosbirzha-859106471.html

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"бкс мир инвестиций", ук альфа-капитал, банк россия