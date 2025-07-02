https://1prime.ru/20250702/visionlabs-859083703.html

В VisionLabs назвали российские компании одними из самых сильных в мире

В VisionLabs назвали российские компании одними из самых сильных в мире - 02.07.2025, ПРАЙМ

В VisionLabs назвали российские компании одними из самых сильных в мире

Российские компании, занимающиеся разработками в сферах компьютерного зрения, являются одними из самых сильных в мире, а по части решений в области... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T07:05+0300

2025-07-02T07:05+0300

2025-07-02T07:05+0300

общество

visionlabs

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Российские компании, занимающиеся разработками в сферах компьютерного зрения, являются одними из самых сильных в мире, а по части решений в области видеоаналитики и кибербезопасности Россия остается мировым лидером, таким мнением с РИА Новости поделился генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков. "Российские компании и исследователи, занимающиеся компьютерным зрением, – одни из самых сильных в мире. А в сферах видеоаналитики и кибербезопасности Россия остается мировым лидером. Компьютерное зрение - это область искусственного интеллекта, которая позволяет компьютерам обрабатывать, анализировать и понимать визуальную информацию (изображения, видео). В нее входят распознавание объектов, детекция лиц, анализ сцен, обработка медицинских снимков, распознавание дипфейков", - сказал Марков. Он отметил, что российские команды значительно меньше китайских или западных по размерам или доступным ресурсам, но при этом они создают продукты, например в сегменте видеоаналитики, которые опережают конкурентов. Сейчас, по мнению Маркова, российским разработчикам стоит занять "прагматичную позицию" в гонке больших языковых моделей - например, сосредоточиться на разработке продуктов, которые решают прикладные задачи. "Например, большая языковая модель сама по себе - это не продукт, который приносит бизнес-эффект. Путь от модели до готового решения с измеримой пользой для бизнеса огромен: требуется дообучение на корпоративных данных, формирование продуктовых гипотез, их тестирование, а также создание системы метрик для оценки качества и финансового результата", - объяснил он. Также важно развивать решения на базе открытого кода, потому что это снижает порог входа в отрасль. "Заказчики получают возможность бесплатно протестировать ИИ-решение в закрытом контуре, а исследователи - создавать на основе таких моделей собственные разработки", - добавил Марков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , visionlabs