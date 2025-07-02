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Курительные комнаты во "Внуково" работают бесплатно - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Курительные комнаты во "Внуково" работают бесплатно
Курительные комнаты во "Внуково" работают бесплатно - 02.07.2025, ПРАЙМ
Курительные комнаты во "Внуково" работают бесплатно
Курительные комнаты в московском аэропорту "Внуково" работают бесплатно, передает корреспондент РИА Новости на фоне ввода платы за использование "курилок" в... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T09:48+0300
2025-07-02T09:48+0300
общество
аэропорт внуково
аэропорт пулково
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Курительные комнаты в московском аэропорту "Внуково" работают бесплатно, передает корреспондент РИА Новости на фоне ввода платы за использование "курилок" в петербургском "Пулково". В аэропорту "Пулково" доступ в курительную комнату с 30 июня стал платным - 500 рублей за одно посещение, сообщили агентству во вторник в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы". При этом в авиагавани отметили, что пассажиры по-прежнему могут воспользоваться бесплатной зоной для курения на улице перед терминалом. Бесплатные курительные комнаты аэропорта "Внуково" расположены в зонах внутреннего и международного вылета.
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общество , аэропорт внуково, аэропорт пулково
Общество , аэропорт Внуково, аэропорт Пулково
09:48 02.07.2025
 
Курительные комнаты во "Внуково" работают бесплатно

Курительные комнаты в московском аэропорту "Внуково" работают бесплатно

© Фото%Аэропорт Внуково
%Аэропорт Внуково - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© Фото
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Курительные комнаты в московском аэропорту "Внуково" работают бесплатно, передает корреспондент РИА Новости на фоне ввода платы за использование "курилок" в петербургском "Пулково".
В аэропорту "Пулково" доступ в курительную комнату с 30 июня стал платным - 500 рублей за одно посещение, сообщили агентству во вторник в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы". При этом в авиагавани отметили, что пассажиры по-прежнему могут воспользоваться бесплатной зоной для курения на улице перед терминалом.
Бесплатные курительные комнаты аэропорта "Внуково" расположены в зонах внутреннего и международного вылета.
#Новый пассажирский терминал в Пулково. Фото с места события - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
В аэропорту "Пулково" доступ в курительную комнату стал платным
Вчера, 14:35
 
Обществоаэропорт Внуковоаэропорт Пулково
 
 
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