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Курительные комнаты во "Внуково" работают бесплатно

Курительные комнаты во "Внуково" работают бесплатно - 02.07.2025, ПРАЙМ

Курительные комнаты во "Внуково" работают бесплатно

Курительные комнаты в московском аэропорту "Внуково" работают бесплатно, передает корреспондент РИА Новости на фоне ввода платы за использование "курилок" в... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T09:48+0300

2025-07-02T09:48+0300

2025-07-02T09:48+0300

общество

аэропорт внуково

аэропорт пулково

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Курительные комнаты в московском аэропорту "Внуково" работают бесплатно, передает корреспондент РИА Новости на фоне ввода платы за использование "курилок" в петербургском "Пулково". В аэропорту "Пулково" доступ в курительную комнату с 30 июня стал платным - 500 рублей за одно посещение, сообщили агентству во вторник в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы". При этом в авиагавани отметили, что пассажиры по-прежнему могут воспользоваться бесплатной зоной для курения на улице перед терминалом. Бесплатные курительные комнаты аэропорта "Внуково" расположены в зонах внутреннего и международного вылета.

https://1prime.ru/20250701/pulkovo-859067041.html

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общество , аэропорт внуково, аэропорт пулково