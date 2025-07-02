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Европарламент готовится к голосованию о вотуме недоверия фон дер Ляйен - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Европарламент готовится к голосованию о вотуме недоверия фон дер Ляйен
Европарламент готовится к голосованию о вотуме недоверия фон дер Ляйен - 02.07.2025, ПРАЙМ
Европарламент готовится к голосованию о вотуме недоверия фон дер Ляйен
Европарламент проголосует о вотуме недоверия председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен в следующий четверг, сообщил евродепутат из Румынии Георге... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T21:14+0300
2025-07-02T21:28+0300
политика
общество
румыния
люксембург
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Европарламент проголосует о вотуме недоверия председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен в следующий четверг, сообщил евродепутат из Румынии Георге Пиперя, который внес соответствующее предложение на рассмотрение. "Вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен только что прошел проверку советом председателей Европарламента. Есть 79 подписей. Он будет обсуждаться в следующий понедельник, голосование пройдет в следующий четверг в Страсбурге", - написал политик на странице в социальной сети X. Для вынесения вотума недоверия нужны голоса двух третей европарламентариев, которые участвуют в специальном заседании (но не менее 50,1% от общего числа депутатов). До настоящего времени в истории ЕС не было принято ни одного вотума недоверия Европейской комиссии. В конце июня британская газета Financial Times сообщила, что ряд депутатов Европарламента инициирует голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала вокруг закупок вакцин от коронавируса во время пандемии. Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв доступ общественности к информации по ценам на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок. В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен в смс-переписке обсуждала с главой Pfizer Альбертом Бурла крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.
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общество , румыния, люксембург, урсула фон дер ляйен, ес, financial times, new york times
Политика, Общество , РУМЫНИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Financial Times, New York Times
21:14 02.07.2025 (обновлено: 21:28 02.07.2025)
 
Европарламент готовится к голосованию о вотуме недоверия фон дер Ляйен

ЕП проголосует о вотуме недоверия фон дер Ляйен на следующей неделе

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Европарламент проголосует о вотуме недоверия председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен в следующий четверг, сообщил евродепутат из Румынии Георге Пиперя, который внес соответствующее предложение на рассмотрение.
"Вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен только что прошел проверку советом председателей Европарламента. Есть 79 подписей. Он будет обсуждаться в следующий понедельник, голосование пройдет в следующий четверг в Страсбурге", - написал политик на странице в социальной сети X.
Для вынесения вотума недоверия нужны голоса двух третей европарламентариев, которые участвуют в специальном заседании (но не менее 50,1% от общего числа депутатов). До настоящего времени в истории ЕС не было принято ни одного вотума недоверия Европейской комиссии.
В конце июня британская газета Financial Times сообщила, что ряд депутатов Европарламента инициирует голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала вокруг закупок вакцин от коронавируса во время пандемии.
Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв доступ общественности к информации по ценам на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок.
В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен в смс-переписке обсуждала с главой Pfizer Альбертом Бурла крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
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26 июня, 22:49
 
ПолитикаОбществоРУМЫНИЯЛЮКСЕМБУРГУрсула фон дер ЛяйенЕСFinancial TimesNew York Times
 
 
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