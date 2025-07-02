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Клиенты ВТБ оформили соцвыплаты более чем на 129 миллиардов рублей - 02.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Клиенты ВТБ оформили соцвыплаты более чем на 129 миллиардов рублей
Клиенты ВТБ оформили соцвыплаты более чем на 129 миллиардов рублей - 02.07.2025, ПРАЙМ
Клиенты ВТБ оформили соцвыплаты более чем на 129 миллиардов рублей
Клиенты ВТБ с января по май текущего года оформили социальные выплаты на сумму более 129 миллиардов рублей через мобильный банк, сообщили РИА Новости в... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T08:07+0300
2025-07-02T08:07+0300
экономика
общество
санкт-петербург
втб
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Клиенты ВТБ с января по май текущего года оформили социальные выплаты на сумму более 129 миллиардов рублей через мобильный банк, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "Клиенты ВТБ оформили социальные выплаты на 129 миллиардов рублей через мобильный банк. Сегодня более 1,1 миллиона клиентов ВТБ получают социальные выплаты на карты банка. За первые пять месяцев 2025 года на счета клиентов поступило свыше 129 миллиардов рублей от государства. За этот период число новых получателей выросло на 400 тысяч человек, что на четверть больше по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении. Отмечается, что большинство получателей соцвыплат, оформивших их на карты ВТБ, проживают в Москве и Московской области, в Югре, Санкт-Петербурге, Башкирии и Самарской области. "Одним из самых популярных сервисов за первое полугодие стал социальный калькулятор от ВТБ, который позволяет рассчитать федеральные детские выплаты и оперативно подать заявление на получение пособий. С января по июнь им воспользовались почти 200 тысяч человек… Суммарно с помощью калькулятора россияне узнали о положенных выплатах на сумму свыше 87 миллиардов рублей", - сообщает ВТБ. Еще одним востребованным сервисом традиционно стал налоговый вычет по ипотеке. По данным ВТБ, его клиенты вернули себе более 6,3 миллиарда рублей в этом году.
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общество , санкт-петербург, втб
Экономика, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВТБ
08:07 02.07.2025
 
Клиенты ВТБ оформили соцвыплаты более чем на 129 миллиардов рублей

ВТБ оформил соцвыплаты на 129 миллиардов рублей через мобильный банк

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЛоготип ВТБ
Логотип ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Клиенты ВТБ с января по май текущего года оформили социальные выплаты на сумму более 129 миллиардов рублей через мобильный банк, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Клиенты ВТБ оформили социальные выплаты на 129 миллиардов рублей через мобильный банк. Сегодня более 1,1 миллиона клиентов ВТБ получают социальные выплаты на карты банка. За первые пять месяцев 2025 года на счета клиентов поступило свыше 129 миллиардов рублей от государства. За этот период число новых получателей выросло на 400 тысяч человек, что на четверть больше по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большинство получателей соцвыплат, оформивших их на карты ВТБ, проживают в Москве и Московской области, в Югре, Санкт-Петербурге, Башкирии и Самарской области.
"Одним из самых популярных сервисов за первое полугодие стал социальный калькулятор от ВТБ, который позволяет рассчитать федеральные детские выплаты и оперативно подать заявление на получение пособий. С января по июнь им воспользовались почти 200 тысяч человек… Суммарно с помощью калькулятора россияне узнали о положенных выплатах на сумму свыше 87 миллиардов рублей", - сообщает ВТБ.
Еще одним востребованным сервисом традиционно стал налоговый вычет по ипотеке. По данным ВТБ, его клиенты вернули себе более 6,3 миллиарда рублей в этом году.
Логотип ВТБ.
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