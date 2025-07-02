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Рост ВВП России в мае замедлился до 1,2%

Рост ВВП России в мае замедлился до 1,2% - 02.07.2025, ПРАЙМ

Рост ВВП России в мае замедлился до 1,2%

Рост ВВП России в мае замедлился до 1,2% в годовом выражении с 1,9% в апреле, по итогам января-мая составил 1,5%, говорится в обзоре Минэкономразвития РФ "О... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T19:09+0300

2025-07-02T19:09+0300

2025-07-02T19:09+0300

экономика

общество

рф

максим решетников

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Рост ВВП России в мае замедлился до 1,2% в годовом выражении с 1,9% в апреле, по итогам января-мая составил 1,5%, говорится в обзоре Минэкономразвития РФ "О текущей ситуации в российской экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в мае 2025 года ВВП вырос на 1,2% год к году после 1,9% в апреле. По итогам 5 месяцев 2025 года рост ВВП составил 1,5% год к году", - сказано в обзоре. В июне министр экономического развития Максим Решетников на макроэкономической сессии ПМЭФ сказал, что экономика России стоит на грани перехода в рецессию, об этом говорят индикаторы и ощущения бизнеса. Позже он говорил журналистам, что экономика России все же не столкнется с рецессией, если власти все сделают правильно. Он подчеркивал, что очень многое будет зависеть от решений, которые будут приняты в ближайшее время, в первую очередь в сфере денежно-кредитной политики. Традиционно министерство в августе вместе со сценарными условиями социально-экономического развития на предстоящую трехлетку обновляет макроэкономический прогноз и на текущий год. Пока текущий прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП России в этом году на 2,5%.

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общество , рф, максим решетников