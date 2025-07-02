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Центробанки в мае активизировали покупки золота в резервы - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Центробанки в мае активизировали покупки золота в резервы
Центробанки в мае активизировали покупки золота в резервы - 02.07.2025, ПРАЙМ
Центробанки в мае активизировали покупки золота в резервы
Центробанки в мае активизировали покупки золота в резервы после двух месяцев снижения, следует из сообщения Всемирного совета по золоту (World Gold Council,... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T12:18+0300
2025-07-02T12:18+0300
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турция
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Центробанки в мае активизировали покупки золота в резервы после двух месяцев снижения, следует из сообщения Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). "Согласно отчетным данным, чистые покупки мировых центральных банков в мае составили 20 тонн, что близко, но все еще ниже 12-месячного среднего показателя в 27 тонн", - говорится в сообщении. В марте и апреле чистые покупки золота центробанками снижались, достигнув 16 тонн в середине весны. Основным покупателем золота в мае стал Нацбанк Казахстана, который сообщил о пополнении своих резервов на 7 тонн. Регуляторы Турции и Польши стали вторыми, увеличив свои запасы на 6 тонн каждый. За ними следуют Китай и Чехия (по 2 тонны), Киргизия, Камбоджа, Филиппины и Гана (по 1 тонне). Главным продавцом золота среди финансовых регуляторов было Валютное управление Сингапура - сразу 5 тонн за месяц. За ним расположились ЦБ Узбекистана и Немецкий федеральный банк, каждый из которых снизил резервы на 1 тонну. При этом аналитики отмечают, что новая напряженность на Ближнем Востоке, вероятно, усилила стратегическую привлекательность золота для центральных банков, стремящихся защитить резервы от геополитических потрясений.
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казахстан, турция, польша, нацбанк, банки, финансы
Экономика, КАЗАХСТАН, ТУРЦИЯ, ПОЛЬША, Нацбанк, Банки, Финансы
12:18 02.07.2025
 
Центробанки в мае активизировали покупки золота в резервы

WGC: центробанки в мае активизировали покупки золота в резервы после двух месяцев снижения

© fotolia.com / Scanrail%Золотые слитки
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© fotolia.com / Scanrail
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Центробанки в мае активизировали покупки золота в резервы после двух месяцев снижения, следует из сообщения Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).
"Согласно отчетным данным, чистые покупки мировых центральных банков в мае составили 20 тонн, что близко, но все еще ниже 12-месячного среднего показателя в 27 тонн", - говорится в сообщении. В марте и апреле чистые покупки золота центробанками снижались, достигнув 16 тонн в середине весны.
Основным покупателем золота в мае стал Нацбанк Казахстана, который сообщил о пополнении своих резервов на 7 тонн. Регуляторы Турции и Польши стали вторыми, увеличив свои запасы на 6 тонн каждый. За ними следуют Китай и Чехия (по 2 тонны), Киргизия, Камбоджа, Филиппины и Гана (по 1 тонне).
Главным продавцом золота среди финансовых регуляторов было Валютное управление Сингапура - сразу 5 тонн за месяц. За ним расположились ЦБ Узбекистана и Немецкий федеральный банк, каждый из которых снизил резервы на 1 тонну.
При этом аналитики отмечают, что новая напряженность на Ближнем Востоке, вероятно, усилила стратегическую привлекательность золота для центральных банков, стремящихся защитить резервы от геополитических потрясений.
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
Стоимость золота стабильна в ожидании новостей из США
08:20
 
ЭкономикаКАЗАХСТАНТУРЦИЯПОЛЬШАНацбанкБанкиФинансы
 
 
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