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Курс юаня к рублю на Мосбирже слегка растет - 02.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250702/yuan-859098747.html
Курс юаня к рублю на Мосбирже слегка растет
Курс юаня к рублю на Мосбирже слегка растет - 02.07.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже слегка растет
Курс китайской валюты к рублю в среду немного растет в направлении 11 рублей, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T13:08+0300
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экономика
богдан зварич
алексей антонов
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду немного растет в направлении 11 рублей, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.00 мск повышался на 1 копейку, до 10,95 рубля. Диапазон дневных колебаний узок и составляет 10,93-10,96 рубля. Юань продолжает попытки роста в район сопротивления на уровне 11 рублей, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Однако пока мы не видим поводов для существенного смещения позиций китайской валюты относительно текущих уровней. Рубль продолжает получать поддержку со стороны высокого спроса на рублевые активы, что сдерживает продажи. В сложившихся обстоятельствах юань в ходе торгов среды продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля при сохранении низкой волатильности на рынке", - добавляет он. "Продолжаем ждать выхода курса юаня к рублю из боковика. То, что рубль не хочет дешеветь в начале месяца, говорит о его силе. Но фундаментально он все-таки тяготеет к ослаблению", - говорит Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
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богдан зварич, алексей антонов, псб, рынок
Экономика, Богдан Зварич, Алексей Антонов, ПСБ, Рынок
13:08 02.07.2025
 
Курс юаня к рублю на Мосбирже слегка растет

Курс юаня в среду немного растет в направлении 11 рублей

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду немного растет в направлении 11 рублей, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.00 мск повышался на 1 копейку, до 10,95 рубля. Диапазон дневных колебаний узок и составляет 10,93-10,96 рубля.
Юань продолжает попытки роста в район сопротивления на уровне 11 рублей, считает Богдан Зварич из ПСБ.
"Однако пока мы не видим поводов для существенного смещения позиций китайской валюты относительно текущих уровней. Рубль продолжает получать поддержку со стороны высокого спроса на рублевые активы, что сдерживает продажи. В сложившихся обстоятельствах юань в ходе торгов среды продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля при сохранении низкой волатильности на рынке", - добавляет он.
"Продолжаем ждать выхода курса юаня к рублю из боковика. То, что рубль не хочет дешеветь в начале месяца, говорит о его силе. Но фундаментально он все-таки тяготеет к ослаблению", - говорит Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
Юань - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
Юань открыл торги 2 июля стабильностью
10:07
 
ЭкономикаБогдан ЗваричАлексей АнтоновПСБРынок
 
 
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