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Курс юаня к рублю на Мосбирже слегка растет

Курс юаня к рублю на Мосбирже слегка растет - 02.07.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Мосбирже слегка растет

Курс китайской валюты к рублю в среду немного растет в направлении 11 рублей, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T13:08+0300

2025-07-02T13:08+0300

2025-07-02T13:08+0300

экономика

богдан зварич

алексей антонов

псб

рынок

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду немного растет в направлении 11 рублей, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.00 мск повышался на 1 копейку, до 10,95 рубля. Диапазон дневных колебаний узок и составляет 10,93-10,96 рубля. Юань продолжает попытки роста в район сопротивления на уровне 11 рублей, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Однако пока мы не видим поводов для существенного смещения позиций китайской валюты относительно текущих уровней. Рубль продолжает получать поддержку со стороны высокого спроса на рублевые активы, что сдерживает продажи. В сложившихся обстоятельствах юань в ходе торгов среды продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля при сохранении низкой волатильности на рынке", - добавляет он. "Продолжаем ждать выхода курса юаня к рублю из боковика. То, что рубль не хочет дешеветь в начале месяца, говорит о его силе. Но фундаментально он все-таки тяготеет к ослаблению", - говорит Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

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богдан зварич, алексей антонов, псб, рынок