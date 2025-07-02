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В Забайкалье восстановили нарушенное из-за непогоды электроснабжение - 02.07.2025, ПРАЙМ
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В Забайкалье восстановили нарушенное из-за непогоды электроснабжение
В Забайкалье восстановили нарушенное из-за непогоды электроснабжение - 02.07.2025, ПРАЙМ
В Забайкалье восстановили нарушенное из-за непогоды электроснабжение
Энергетики восстанавливают электроснабжение, частично нарушенное в населённых пунктах Забайкалья из-за непогоды, сообщает в своём Тelegram-канале правительство... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T07:57+0300
2025-07-02T07:57+0300
общество
забайкалье
мчс
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ВЛАДИВОСТОК, 2 июл - ПРАЙМ. Энергетики восстанавливают электроснабжение, частично нарушенное в населённых пунктах Забайкалья из-за непогоды, сообщает в своём Тelegram-канале правительство региона. В среду региональный главк МЧС России сообщил, что спасатели эвакуировали пять человек, в том числе троих детей, из села Маккавеево, где из-за разлива реки Унгур после ливней подтопило 15 участков. В ведомстве также рассказали, что всего сильные дожди подтопили 48 приусадебных участков и один мост в четырёх населённых пунктах Забайкальского края. "По информации филиала "Россети Сибирь"-"Читаэнерго"... в регионе фиксируются локальные, точечные технологические нарушения электроснабжения, вызванные сложными погодными условиями... На данный момент в селе Новая Кука электроснабжение восстановлено... Электроснабжение в селе Маккавеево восстановлено для большей части потребителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются и сегодня будут полностью завершены", - говорится в сообщении. Власти уточняют, что возможны отключения в распределительной сети 0,4 кВ, из-за чего часть потребителей остаются без света. "Специалисты приступят к подключению после выполнения основных работ в сетях более высокого напряжения", - добавили в краевом правительстве.
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общество , забайкалье, мчс
Общество , Забайкалье, МЧС
07:57 02.07.2025
 
В Забайкалье восстановили нарушенное из-за непогоды электроснабжение

В Забайкалье восстановили электроснабжение, частично нарушенное из-за непогоды

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ВЛАДИВОСТОК, 2 июл - ПРАЙМ. Энергетики восстанавливают электроснабжение, частично нарушенное в населённых пунктах Забайкалья из-за непогоды, сообщает в своём Тelegram-канале правительство региона.
В среду региональный главк МЧС России сообщил, что спасатели эвакуировали пять человек, в том числе троих детей, из села Маккавеево, где из-за разлива реки Унгур после ливней подтопило 15 участков. В ведомстве также рассказали, что всего сильные дожди подтопили 48 приусадебных участков и один мост в четырёх населённых пунктах Забайкальского края.
"По информации филиала "Россети Сибирь"-"Читаэнерго"... в регионе фиксируются локальные, точечные технологические нарушения электроснабжения, вызванные сложными погодными условиями... На данный момент в селе Новая Кука электроснабжение восстановлено... Электроснабжение в селе Маккавеево восстановлено для большей части потребителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются и сегодня будут полностью завершены", - говорится в сообщении.
Власти уточняют, что возможны отключения в распределительной сети 0,4 кВ, из-за чего часть потребителей остаются без света. "Специалисты приступят к подключению после выполнения основных работ в сетях более высокого напряжения", - добавили в краевом правительстве.
 
ОбществоЗабайкальеМЧС
 
 
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