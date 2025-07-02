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Захарова прокомментировала слова сенатора Грэма* о санкциях против России

Захарова прокомментировала слова сенатора Грэма* о санкциях против России - 02.07.2025, ПРАЙМ

Захарова прокомментировала слова сенатора Грэма* о санкциях против России

Заявления американского сенатора Линдси Грэма* об инициативах по проработке новых санкций против Москвы уже стали "политическим фольклором" для создания... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T16:55+0300

2025-07-02T16:55+0300

2025-07-02T16:55+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Заявления американского сенатора Линдси Грэма* об инициативах по проработке новых санкций против Москвы уже стали "политическим фольклором" для создания медийного эффекта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Грэм* заявил, что сенат США начнет рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России уже в июле. "Мне кажется, это какой-то уже политический фольклор, потому что - как это всё сопряжено с санкциями, которые введены на всё российское в США: и на компании, и на банки, и на товары - непонятно, он не объяснил. Наверное, он хотел создать какой-то медийный эффект вокруг собственной персоны", - сказала Захарова в ходе брифинга. Как отметила официальный представитель МИД РФ, Запад поставил принятие новых санкций против Москвы "на поток". "Пора бы им уже осознать, что Россия давно адаптировалась к санкционному давлению и ко всем их пакетам, ко всем их санкционным режимам. И, как показывает практика, это всё бьет в первую очередь по тем, кто подобную антироссийскую политику инициировал", - подчеркнула она. Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Bloomberg передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента Дональда Трампа, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.* внесен в России в список террористов и экстремистов

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общество , рф, запад, сша, линдси грэм, дональд трамп, мария захарова