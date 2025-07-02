https://1prime.ru/20250702/zakharova-859086631.html

Захарова прокомментировала действия Баку в отношении Sputnik Азербайджан

Захарова прокомментировала действия Баку в отношении Sputnik Азербайджан - 02.07.2025, ПРАЙМ

Захарова прокомментировала действия Баку в отношении Sputnik Азербайджан

Меры Баку в отношении Sputnik Азербайджан сейчас продиктованы не претензиями к их работе, а другими соображениями, заявила официальный представитель МИД РФ... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T08:56+0300

2025-07-02T08:56+0300

2025-07-02T08:56+0300

общество

азербайджан

мария захарова

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Меры Баку в отношении Sputnik Азербайджан сейчас продиктованы не претензиями к их работе, а другими соображениями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Никогда никаких претензий к этому средству массовой информации ни по форме, ни по содержанию у азербайджанской стороны не было. Я не слышала, чтобы были претензии со стороны Баку и на данном этапе как к журналистам не было никаких претензий. Очевидно, что это меры, которые предпринимаются исходя из других соображений, опять же, вчера было заявлено об этом послу", - сказала она в эфире радио Sputnik. Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали в агентстве Sputnik Азербайджан (входит в состав медиагруппы "Россия сегодня") семь человек, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Игоря Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.

https://1prime.ru/20250701/arest-859075536.html

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общество , азербайджан, мария захарова