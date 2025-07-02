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Захарова прокомментировала действия Баку в отношении Sputnik Азербайджан - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Захарова прокомментировала действия Баку в отношении Sputnik Азербайджан
Захарова прокомментировала действия Баку в отношении Sputnik Азербайджан - 02.07.2025, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала действия Баку в отношении Sputnik Азербайджан
Меры Баку в отношении Sputnik Азербайджан сейчас продиктованы не претензиями к их работе, а другими соображениями, заявила официальный представитель МИД РФ... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T08:56+0300
2025-07-02T08:56+0300
общество
азербайджан
мария захарова
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Меры Баку в отношении Sputnik Азербайджан сейчас продиктованы не претензиями к их работе, а другими соображениями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Никогда никаких претензий к этому средству массовой информации ни по форме, ни по содержанию у азербайджанской стороны не было. Я не слышала, чтобы были претензии со стороны Баку и на данном этапе как к журналистам не было никаких претензий. Очевидно, что это меры, которые предпринимаются исходя из других соображений, опять же, вчера было заявлено об этом послу", - сказала она в эфире радио Sputnik. Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали в агентстве Sputnik Азербайджан (входит в состав медиагруппы "Россия сегодня") семь человек, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Игоря Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.
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общество , азербайджан, мария захарова
Общество , АЗЕРБАЙДЖАН, Мария Захарова
08:56 02.07.2025
 
Захарова прокомментировала действия Баку в отношении Sputnik Азербайджан

Захарова: меры в отношении Sputnik Азербайджан продиктованы иными соображениями

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Меры Баку в отношении Sputnik Азербайджан сейчас продиктованы не претензиями к их работе, а другими соображениями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Никогда никаких претензий к этому средству массовой информации ни по форме, ни по содержанию у азербайджанской стороны не было. Я не слышала, чтобы были претензии со стороны Баку и на данном этапе как к журналистам не было никаких претензий. Очевидно, что это меры, которые предпринимаются исходя из других соображений, опять же, вчера было заявлено об этом послу", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали в агентстве Sputnik Азербайджан (входит в состав медиагруппы "Россия сегодня") семь человек, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Игоря Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин.
"Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг.
Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.
Радио Sputnik - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
Суд в Баку арестовал главу редакции и шеф-редактора Sputnik Азербайджан
Вчера, 18:21
 
ОбществоАЗЕРБАЙДЖАНМария Захарова
 
 
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