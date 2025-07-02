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Захарова адресовала странам НАТО и ЕС вопрос о звонке Макрона Путину
Захарова адресовала странам НАТО и ЕС вопрос о звонке Макрона Путину - 02.07.2025, ПРАЙМ
Захарова адресовала странам НАТО и ЕС вопрос о звонке Макрона Путину
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила странам НАТО и ЕС прокомментировать телефонный разговор президента России Владимира Путина с... | 02.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила странам НАТО и ЕС прокомментировать телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и уточнить, предупреждал ли их Париж об этом. "Вот они сейчас только что все наговорили на саммитах ЕС и НАТО про какие-то пакеты, санкции, сдерживания и так далее. Хочется их заслушать сейчас, как они оценивают шаг своего собственного коллеги - договаривались ли они об этом на саммите НАТО или Евросоюза, предупреждал ли их союзник, согласована ли была эта позиция и на каком уровне. Пусть они обо всем этом расскажут. Сегодня день вопросов к странам НАТО и Евросоюза. Пусть они порассуждают", - сказала она в эфире радио Sputnik. Также Захарова отметила, что вопрос о разговоре президентов стоит также прокомментировать посольству Франции в России. "Оно может тоже прокомментировать. Когда начинаются обвинения нашей страны… это они говорить горазды. Вот есть свершившийся факт, будьте добры, прокомментируйте его со стороны Франции, расскажите о мотивации, почему сейчас, а почему не тогда", - добавила она. Путин провел телефонный разговор с Макроном впервые за почти три года, лидеры не общались 1024 дня, подсчитало РИА Новости. Ранее во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор Путина и Макрона, отметив, что он носил содержательный характер. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана.
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Политика, Общество , УКРАИНА, ИРАН, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
Захарова адресовала странам НАТО и ЕС вопрос о звонке Макрона Путину
МИД предложил странам НАТО и ЕС прокомментировать разговор Путина и Макрона
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила странам НАТО и ЕС прокомментировать телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и уточнить, предупреждал ли их Париж об этом.
"Вот они сейчас только что все наговорили на саммитах ЕС и НАТО про какие-то пакеты, санкции, сдерживания и так далее. Хочется их заслушать сейчас, как они оценивают шаг своего собственного коллеги - договаривались ли они об этом на саммите НАТО или Евросоюза, предупреждал ли их союзник, согласована ли была эта позиция и на каком уровне. Пусть они обо всем этом расскажут. Сегодня день вопросов к странам НАТО и Евросоюза. Пусть они порассуждают", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Также Захарова отметила, что вопрос о разговоре президентов стоит также прокомментировать посольству Франции в России.
"Оно может тоже прокомментировать. Когда начинаются обвинения нашей страны… это они говорить горазды. Вот есть свершившийся факт, будьте добры, прокомментируйте его со стороны Франции, расскажите о мотивации, почему сейчас, а почему не тогда", - добавила она.
Путин провел телефонный разговор с Макроном впервые за почти три года, лидеры не общались 1024 дня, подсчитало РИА Новости.
Ранее во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор Путина и Макрона, отметив, что он носил содержательный характер. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана.
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