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МИД призвал Баку вернуться к уровню стратегического союзничества - 02.07.2025, ПРАЙМ
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МИД призвал Баку вернуться к уровню стратегического союзничества
МИД призвал Баку вернуться к уровню стратегического союзничества - 02.07.2025, ПРАЙМ
МИД призвал Баку вернуться к уровню стратегического союзничества
Россия призывает Азербайджан принять меры по возвращению отношений стран к уровню стратегического союзничества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T14:18+0300
2025-07-02T14:18+0300
политика
общество
азербайджан
мария захарова
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МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Россия призывает Азербайджан принять меры по возвращению отношений стран к уровню стратегического союзничества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы, конечно, призываем азербайджанскую сторону предпринять меры по возвращению к уровню межгосударственных отношений, который сформулирован в официальных документах. Напомню, это уровень стратегического союзничества", - сказала она в ходе брифинга. Как отметила Захарова, возникающие вопросы в отношениях двух стран надо решать в партнерском ключе по политико-дипломатическим каналам. "Убеждены, что все возникающие вопросы необходимо решать в партнерском ключе с задействованием имеющихся политико-дипломатических каналов" , - подчеркнула она.
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общество , азербайджан, мария захарова
Политика, Общество , АЗЕРБАЙДЖАН, Мария Захарова
14:18 02.07.2025
 
МИД призвал Баку вернуться к уровню стратегического союзничества

Захарова: Москва призывает Баку вернуться к уровню стратегического союзничества

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Россия призывает Азербайджан принять меры по возвращению отношений стран к уровню стратегического союзничества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы, конечно, призываем азербайджанскую сторону предпринять меры по возвращению к уровню межгосударственных отношений, который сформулирован в официальных документах. Напомню, это уровень стратегического союзничества", - сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, возникающие вопросы в отношениях двух стран надо решать в партнерском ключе по политико-дипломатическим каналам.
"Убеждены, что все возникающие вопросы необходимо решать в партнерском ключе с задействованием имеющихся политико-дипломатических каналов" , - подчеркнула она.
%флаг Азербайджана - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
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