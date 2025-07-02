https://1prime.ru/20250702/zakharova-859102185.html

МИД призвал Баку вернуться к уровню стратегического союзничества

МИД призвал Баку вернуться к уровню стратегического союзничества - 02.07.2025, ПРАЙМ

МИД призвал Баку вернуться к уровню стратегического союзничества

Россия призывает Азербайджан принять меры по возвращению отношений стран к уровню стратегического союзничества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T14:18+0300

2025-07-02T14:18+0300

2025-07-02T14:18+0300

политика

общество

азербайджан

мария захарова

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МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Россия призывает Азербайджан принять меры по возвращению отношений стран к уровню стратегического союзничества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы, конечно, призываем азербайджанскую сторону предпринять меры по возвращению к уровню межгосударственных отношений, который сформулирован в официальных документах. Напомню, это уровень стратегического союзничества", - сказала она в ходе брифинга. Как отметила Захарова, возникающие вопросы в отношениях двух стран надо решать в партнерском ключе по политико-дипломатическим каналам. "Убеждены, что все возникающие вопросы необходимо решать в партнерском ключе с задействованием имеющихся политико-дипломатических каналов" , - подчеркнула она.

https://1prime.ru/20250702/azerbaydzhan-859099630.html

азербайджан

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общество , азербайджан, мария захарова