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МИД не видит оснований для возобновления действия ДСНВ - 02.07.2025, ПРАЙМ
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МИД не видит оснований для возобновления действия ДСНВ
МИД не видит оснований для возобновления действия ДСНВ - 02.07.2025, ПРАЙМ
МИД не видит оснований для возобновления действия ДСНВ
Оснований для полноформатного возобновления действия ДСНВ сегодня не просматривается, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T15:40+0300
2025-07-02T15:40+0300
политика
общество
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МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Оснований для полноформатного возобновления действия ДСНВ сегодня не просматривается, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Оснований для полноформатного возобновления действия договора о сокращении стратегически наступательных вооружений (ДСНВ - ред.) в текущих условиях не просматривается", - сказала Захарова в ответ на соответствующий вопрос на брифинге в среду. Она уточнила, что Москва не раз обозначала предпосылки для перезапуска переговорного процесса, но ключевым препятствием остается нынешнее состояние российско-американских отношений. "Вашингтону необходимо вернуться к практическому соблюдению фундаментальных принципов ДСНВ", - подчеркнула представитель МИД.
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общество , москва, сша, мария захарова, сергей лавров, мид
Политика, Общество , МОСКВА, США, Мария Захарова, Сергей Лавров, МИД
15:40 02.07.2025
 
МИД не видит оснований для возобновления действия ДСНВ

Захарова: оснований для возобновления действия ДСНВ сегодня не просматривается

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел РФ
Министерство иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Оснований для полноформатного возобновления действия ДСНВ сегодня не просматривается, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Оснований для полноформатного возобновления действия договора о сокращении стратегически наступательных вооружений (ДСНВ - ред.) в текущих условиях не просматривается", - сказала Захарова в ответ на соответствующий вопрос на брифинге в среду.
Она уточнила, что Москва не раз обозначала предпосылки для перезапуска переговорного процесса, но ключевым препятствием остается нынешнее состояние российско-американских отношений.
"Вашингтону необходимо вернуться к практическому соблюдению фундаментальных принципов ДСНВ", - подчеркнула представитель МИД.
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