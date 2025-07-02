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МИД не видит оснований для возобновления действия ДСНВ
МИД не видит оснований для возобновления действия ДСНВ - 02.07.2025, ПРАЙМ
МИД не видит оснований для возобновления действия ДСНВ
Оснований для полноформатного возобновления действия ДСНВ сегодня не просматривается, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T15:40+0300
2025-07-02T15:40+0300
2025-07-02T15:40+0300
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МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Оснований для полноформатного возобновления действия ДСНВ сегодня не просматривается, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Оснований для полноформатного возобновления действия договора о сокращении стратегически наступательных вооружений (ДСНВ - ред.) в текущих условиях не просматривается", - сказала Захарова в ответ на соответствующий вопрос на брифинге в среду. Она уточнила, что Москва не раз обозначала предпосылки для перезапуска переговорного процесса, но ключевым препятствием остается нынешнее состояние российско-американских отношений. "Вашингтону необходимо вернуться к практическому соблюдению фундаментальных принципов ДСНВ", - подчеркнула представитель МИД.
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Политика, Общество , МОСКВА, США, Мария Захарова, Сергей Лавров, МИД
МИД не видит оснований для возобновления действия ДСНВ
Захарова: оснований для возобновления действия ДСНВ сегодня не просматривается
МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Оснований для полноформатного возобновления действия ДСНВ сегодня не просматривается, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Оснований для полноформатного возобновления действия договора о сокращении стратегически наступательных вооружений (ДСНВ - ред.) в текущих условиях не просматривается", - сказала Захарова в ответ на соответствующий вопрос на брифинге в среду.
Она уточнила, что Москва не раз обозначала предпосылки для перезапуска переговорного процесса, но ключевым препятствием остается нынешнее состояние российско-американских отношений.
"Вашингтону необходимо вернуться к практическому соблюдению фундаментальных принципов ДСНВ", - подчеркнула представитель МИД.
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